4 Şurada Paylaş!







Chulalongkorn'da koruyucu ve sosyal tıp bölümünde doçent olan çalışmanın başyazarı Krit Pongpirul, "Anti-inflamatuar ve antioksidan amaçlara ek olarak, kurkumin / zerdeçal, dispepsiyi omeprazol ile karşılaştırılabilir etkinlikle tedavi etmek için bir seçenek olabilir" dedi.

5 Şurada Paylaş!







Güneydoğu Asya'da zerdeçal yüzyıllardır sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır. Enflamasyonu tedavi etmenin yanı sıra, zerdeçal bazen ABD'de depresyon, tip 2 diyabet, viral enfeksiyonlar, adet öncesi sendromu, yüksek kolesterol, Alzheimer ve diğer rahatsızlıklara yardımcı olmak için de kullanılır. Ancak bu kullanımların çoğu için zerdeçalı destekleyen iyi bir bilimsel kanıt yoktur.