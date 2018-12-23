Yüksek topuklu ayakkabıların zarif ve şık bir görünüm sağladığı kadar sakıncalarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Dr. Mehmetoğlu, “Topuk yüksekliği 4.5 santimetreden daha fazla olduğunda normal anatomik yürüyüşü sağlayan sistemler olumsuz yönde etkilenir. Ağırlık ve basınç öne doğru daha fazla kayar. Yapılan çalışmalar 9 santimlik topuklu ayakkabıların 3 santimlik topuklulara nazaran ayak eklemlerine 7 kat daha fazla stres yüklediğini gösteriyor. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda halluks valgus diye adlandırdığımız baş parmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu, çekiç parmak deformitesi, parmak üstünde yine dar ayakkabı giymeye bağlı olarak nasır meydana gelir. Bu sorunların tedavisinde gece atelleri, silikon makaralar, ayakkabıyı değişikliği veya ameliyat gerekebilir” dedi.

ZAMANLA TENDONDA KISALMA MEYDANA GELEBİLİR

Yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlarda ayak bileği stabilitesinin bozulduğunu ifade eden Dr. Özlem Mehmetoğlu, zemini iyi kavrayamadığı için ise ayak bileği burkulmasının çok sık görüldüğünü söyledi.

Mehmetoğlu, “Ayrıca aşil tendonunda aşırı yüklenme ve zamanla tendonda kısalma meydana gelir. Uzun süreli kullanıma bağlı aşırı yüklenme ve ayak tabanındaki yağ dokusunun incelmesine bağlı olarak ayak tarak kemiklerinde ve ayak tabanında ağrı oluşur. Topuklu ayakkabı giyen kadınların en sık karşılaştıkları durumlardan birisi de tırnak batmalarıdır. Bazen ciddi enfeksiyonlar gelişebilir. Tedavisi için düzgün tırnak kesimi, geniş ve düz ayakkabı giyilmesi, ilerlemiş durumlarda cerrahi uygulamalar tavsiye edilir. Yüksek topuk giymeye bağlı olarak ayakların ön kısmında oluşan ekstra ağırlık ve basınç stres kırıklarına yol açabilir. Ayakta şişlik ve ağrı oluşturan bu durumda ayağı alçıya almak ve istirahat gerekir” diye konuştu.

HAFTA BOYU TOPUK YÜKSEKLİKLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Yüksek topuklu ayakkabı giymek ağırlık merkezini öne kaydıracağı için, diz ve kalçayı öne doğru itmek zorunda kalındığını belirten Mehmetoğlu, “Bu durum diz kapağına ve kalçaya aşırı yük binmesine yol açar. Ön diz ağrısı ve kireçlenmeye sebep olarak zamanla merdiven inip çıkmak zorlaşır. Aynı şekilde bel bölgesinin kavisi artacağı için bel kaslarında gerginlik ve ağrı meydana gelir. Sık sık yüksek topuklu ayakkabı giyildiğinde ayak, diz ve bel omurgasına ait eklemlerde sürekli zorlanmalara bağlı olarak kireçlenmeler daha erken yaşlarda başlar. Ayağın anatomik yapısı sebebiyle 3. ve 4. parmak arasından geçen sinir, baskı altında kalmaya en yakın bölgedir. Topuklu ve sivri uçlu ayakkabı kullanımında 3. ve 4. parmağın arasındaki sinirin üstünde meydana gelen basınç sinir kalınlaşmasına ve yanlış uyarılar vererek ayağın ön tarafında ağrı, yanma, elektriklenme gibi çeşitli şikayetlere yol açar. Tedavisinde ayakkabı seçiminde değişiklik, antieflamatuvar ilaçlar ve metatarsal ped kullanılır. Düzelme olmazsa cerrahi müdahale düşünülür” dedi.

Topuklu ayakkabıları daha sağlıklı kullanabilmek için hafta boyunca topuk yüksekliklerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Mehmetoğlu, “Ark desteği ve şok emilimi olan ayakkabılar giyilmeli, gün sonunda ayaklarınıza masaj ve ayak tabanıyla şişe çevirme egzersizleri yapmayı ihmal etmemeli” şeklinde konuştu.

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