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        Haberler Sağlık Zihin egzersizleri hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlıların hafızasını güçlendiriyor | Sağlık Haberleri

        Zihin egzersizleri hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlıların hafızasını güçlendiriyor

        Araştırmacılar, hafif bilişsel bozukluğu olan ve bulmaca çözmek, kitap okumak gibi zihin egzersizlerini sık yapan yaşlıların daha güçlü hafızaya sahip olduğunu, dikkat sürelerinin ve iş yapma hızlarının da daha yüksek olduğunu tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:18
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        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
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        ABD'deki South Mississippi Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi'nden araştırmacılar, hafif bilişsel bozukluğu bulunan 50 yaş üzerindeki 5 bin 932 kişiyi inceledi.

        Araştırmacılar, katılımcılara kitap okumak ve bulmaca çözmek gibi bilişsel uyarıcı faaliyetler olarak tanımlanan zihin egzersizleriyle ne sıklıkla meşgul olduklarını sordu. Yanıtlar doğrultusunda katılımcılar bu faaliyetleri sıklıkla, orta seviyede ve düşük seviyede yapanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı.

        Araştırmacılar, sıklıkla zihin alıştırması yapan katılımcıların, orta veya düşük seviyede yapanlara kıyasla daha güçlü hafızaya sahip olduğunu, dikkat sürelerinin ve iş yapma hızlarının da daha yüksek olduğu belirledi.

        Ayrıca, orta seviyede zihin egzersizi yapan yaşlıların da düşük seviyeli yapanlara göre daha yüksek dikkat süresine sahip olduğu gözlemlendi.

        Araştırmacılardan Kim Junhyoung, hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlılara haftada en az üç veya dört kez bulmaca çözmelerini, kitap okumalarını veya benzer şekilde zihinsel uyarıcı faaliyetlerde bulunmalarını önerdi.

        Araştırmanın sonuçları "Journal of Cognitive Enhancement" adlı dergide yayınlandı.

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