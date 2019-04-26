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Sözlerine devam eden Ziynet Sali, "Mustafa’yla çok eski arkadaşız. Yaptığımız işler güzel oldu ama bu şarkı zirveye oturdu. 'Bana da Söyle' tüm platformlarda zirvede. Dünya listelerine de girdi. Biz de biraz kendimizi şımartmak için kutlama yaptık" dedi.