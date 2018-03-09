Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "Ağrı Pili" uygulamasıyla tedaviye dirençli ağrıların iyileşmesi sağlanıyor.

İHA'nın haberine göre; sağ bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle günlük yaşamını sürdüremez hale gelen, ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinden yarar göremeyen 49 yaşındaki bir hasta, Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dinç tarafından gerçekleştirilen operasyonla ağrılarından kurtuldu.

"AĞRI PİLİ YENİ BİR UMUT IŞIĞI"

Başarıyla sonuçlanan operasyonla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Cem Dinç; "Birçok kez ameliyat olmasına rağmen halen ağrıları geçmeyen hastalarımız var. En kuvvetli ağrı kesici ilaçlar dahi ağrıyı kesmekte yetersiz kalıyor. İşte bu hastalarımız için 'Ağrı Pili' uygulaması yeni bir umut ışığı haline geldi. Omurilik üzerine konan bir elektrot aracılığı ile verilen elektriksel uyarı, ağrının iletilmesini engelliyor. Tabii ki her hastaya uygulanabilecek bir yöntem değil. Hangi hastanın fayda göreceğini belirlemek için ameliyat öncesinde bazı prosedürleri tamamlamak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Hastanın geçirdiği bel fıtığı ameliyatlarına rağmen özellikle sağ bacağındaki ağrının geçmemesi üzerine Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu dile getiren Doç. Dr. Dinç; "Yapılan tetkiklerinde bu ağrıya neden olan yeni bir bel fıtığı yoktu. İlaç tedavisi, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle de ağrısının geçmemesi üzerine kendisine Ağrı Pili uygulamasından bahsettim. Ameliyat öncesi süreç ve ameliyat ile ilgili detaylı konuştuk. Kendisinin de bu girişimi istemesi üzerine hazırlıklarımızı tamamlayarak operasyonu gerçekleştirdik. Şimdi kendisi ağrısız bir yaşam sürebiliyor ve çok mutlu" diye konuştu.

HASTALAR TEKRAR HAYATA BAĞLANIYOR

Ağrı nedeni ile günlük yaşantısından uzaklaşmak zorunda kalan, öz bakımını dahi yapmakta zorlanan ciddi sayıda ağrı hastası olduğuna dikkat çeken Dinç, hastaların ağrı uygulamaları ve Ağrı Pili konusunda daha çok bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hastalar tarafından çok iyi bilinmeyen bu yöntem ile çok yüksek oranda başarı sağlandığına işaret eden Doç. Dr. Cem Dinç, ağrı nedeniyle yatağından bile çıkmak istemeyen hastaların takılan pil ile tekrar hayata bağladığını ifade etti.

Ağrı Pili ile şikayetlerinden kurtulan 49 yaşındaki hasta, "Üç kez fıtık ameliyatı oldum. Çok hastane ve doktor dolaştım. 2,5 aydır hiç ayağa kalkamıyordum. Yemeğimi bile yatarak yiyordum. Çevremin tavsiyesi ile Doç. Dr. Cem Dinç'e tedavi olmaya geldim. Yapılan ameliyat sonrası hiç ağrım kalmadı. Şimdi rahatlıkla kalkıp gezebiliyorum" diyerek Düzce Üniversitesi Hastanesine ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Cem Dinç ve ekibine teşekkür etti.

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