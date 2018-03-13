Dünya, ebola, zerk, SARS ve diğer salgın hastalıklardan tam olarak kurtulmadan yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü, nedeni belirsiz bir biyolojik mutasyondan olduğu tahmin edilen ve “X” olarak adlandırılan yeni bir hastalığın hızla yayıldığını bildirdi.

VAHŞİ HAYVANLARDAN BULAŞIYOR İDDİASI

Raporda hastalığın dünyanın nerelerinde görüldüğü aktarılmadı. Ancak bazı orduların durumu fark edip salgın hastalık tehditleri arasına “bilinen bilinmeyen” koduyla yer verdiği belirtildi. X virüsünün vahşi hayvanlardan insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Bir laboratuvar kazası sonucu meydana gelen mutasyon sonucu ortaya çıktığı da iddialar arasında.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın nedenlerinin bulunması ve önlem alınması için dünyaya çağrıda bulundu. Çünkü nedeni anlaşılamazsa, bir asır önce İspanyol gribinin yol açtığı gibi milyonlarca kişi yaşamını yitirebilir.

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