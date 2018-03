Uzmanlar, yeni Aussie (Avustralya) gribinin yayılmasını durdurmanın bir yolunun olmadığını söyleyerek, tehlikeye karşı dikkat çektiler.

"Önümüzdeki 200 gün içinde 33 milyon insanı öldürebilir" diyen uzmanlar, milyonlarca kişiyi öldürebilecek grip salgını konusunda uyardılar.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Dr. Robert Quick, sadece 200 günde 33 milyon insanın grip sonucu hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Profesör Robert Dingwall, insanlığın virüs yayılımını durdurmak için güçsüz olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, katil bir grip virüsü yayılımını durdurmak için neredeyse hiç güçsüz olacağını söyledi.

İNSANLIK TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL SALGIN

Grip uzmanı Profesör Robert Dingwall, "Hapşırırken ve ellerinizi yıkarken ağzınızı kapatmanız, virüsün yayılmasını önlemenin en etkili yollarından biri. Ancak bu tedbirler bile yeterli değil" açıklamasında bulundu.

Küresel Sağlık Konseyi Başkanı Dr. Jonathan Quick, ölümcül bir grip mutasyonunun her an kapımızı çalabileceğini ve insanlığın tarihindeki en ölümcül salgın olduğunu kanıtladıklarını bildirdi.

SAĞLIK OTORİTELERİ TEDİRGİN

İstanbul'da bir vakıf üniversitesinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, aussie gribi yüzünden milyonlarca insanın ölebileceğini söyledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'da hastalığın tüm dünyaya yayılmasından dolayı endişe duyulduğunu kaydetti. Uzmanlar, aussie virüsüyle ilgili bilinmesi gereken her şeyi HABERTURK.COM'a anlattılar.

Aussie (Avustralya) gribi nasıl bulaşır?

Halk arasında grip diye bilinen hastalık tıp dilinde influenzadır. Soğuk algınlığı virüslerinden farklı olarak çok daha ağır seyirlidir. Solunum sisteminde hızla yayılıp hem akciğerlerde zatürre hem de kalp zarı iltihabı hem de santral sinir sisteminde yani beyin içine girip orda da ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Bunu her yıl kış mevsimlerinde görürüz, her iki yarım kürede de kış mevsimlerinde ortaya çıkar. Örneğin; Türkiye'de Aralık'ta başlar, mart ayının ortalarında biter.

Bizim her yıl alışkın olduğumuz bir salgın potansiyeli vardır, belli sayıda insan hastalanır, belli sayıda insan hastaneye yatar ve her yıl yüzde 3 civarında da ölüm meydana gelir. Fakat bu sene farklı ne oldu? Kuzey yarım kürenin yaz mevsiminde, Avustralya'nın kış mevsiminde çok farklı bir influenza sezonu oldu. Her zamankinden iki buçuk kat daha fazla ve daha çok ölümle meydana geldi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE NHS ÇALIŞMA YAPIYOR

Avustralya ile İngiltere'nin seyahat sıklığı diğer ülkelerden daha fazla. Kuzey yarım küre kışa girdiğinde aynı salgın İngiltere'de görülmeye başlandı. Bu salgın, İngiltere'nin alışık olduğunun çok üstündeydi ve sağlık otoritelerini en çok sarsan da milyonlarca kişi aşı olmasına rağmen aşının etkisiz olmasıydı. Çünkü bu salgın, aslında bizim insanlarda gördüğümüz H3N2 virüsü, fakat bu farklı bir virüs. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere'nin NHS (National Health Service - Ulusal Sağlık Hizmeti) adı verilen sağlık otoritesi, virüsle ilgili bu konuda çalışmalar yapıyor.

Aussie gribiyle ilgili öngörülen nedir?

Aussie denilen virüsün de kanatlı mutasyon olduğu düşünülüyor. Bizim her zaman en çok korktuğumuz şey; 'kuş gribi' dediğimiz kanatlılardaki farklı grip türünün insanlara geçiş özelliği kazanmasıdır. Eğer öyle olursa, kanatlılarda nasıl bir günde binlerce kuş ya da tavuk bir anda ölüyorsa, insanlarda da aşı olunmasına rağmen bir anda ölümler gerçekleşebilir.

Bu salgın potansiyeliyle milyonlarca kişiyi enfekte edip, ölümlere yol açabilir ve aşı etkisiz kalabilir.

"20 MİLYON KİŞİNİN HAYATINI KAYBEDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Şu ana kadar ne oldu?

Avustralya'daki virüs İngiltere'ye ulaştı. İngiltere'nin kış mevsimi mart ayının ortasında bitecek. Ama beklenenin çok üstünde hasta var ve çok fazla ölüm var. Önümüzdeki sene de bu virüse karşı etkisiz kalınacağı düşünülüyor. Salgın durdurulamazsa, virüs aynı yolla kış sezonuna geçen diğer ülkelere de geçecek. 20 milyon kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

1968'de Hong Kong salgını meydana gelmişti ve milyonlarca insan ölmüştü. İki hafta içinde 500 bin kişi enfekte oldu, bir anda Hindistan, Avustralya, Avrupa, Amerika, Japonya, Afrika ve Güney Amerika'da milyonlarca kişi öldü. Ondan sonra bu çapta büyük bir salgını 2009'da gördük. Ama o salgın tahmin edildiği kadar çok ölüme yol açmadı. Ama bu seferki salgından korkuluyor.

"NİSAN'DA MEKSİKA'DA OLAN VİRÜS, EKİM'DE TÜRKİYE'DE"

Dünyadaki hızlı seyahatle virüsler çok kolay yayılır. 2009'da bunun örneğini gördük. Nisan ayında Meksika'da olan virüs, Ekim ayında Türkiye'de çok ciddi bir salgın başlatmıştı.

Biliyoruz ki bunun da kontrol altına alınması çok zor olacak. Bahsettiğimiz ülkeler gelişmiş ülkelerdir ve aşısını yaptıran, kontrollerini sağlayan, izolasyon şartlarına uyan bu ülkelerde, 'salgın kontrol altında değil' diye rapor yayımlanmaya başlandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN KARARI KANATLILARI İTLAF ETMEK; AMA...

Kanatlı hayvanlardan geçtiği tespit edilirse, itlaf söz konusu olur mu?

Tavuk çiftliklerinde, kuş olan yerlerde, o bölgedeki tüm kanatlıların hepsini itlaf etmek Dünya Sağlık Örgütü'nün kararıdır. Böylece salgını orda durdurabiliyorsunuz. Ama virüs insanlarda olduğu zaman tavuklar ya da kanatlılar itlaf edilmiyor. Böyle bir rutin uygulama yok ama eğer gerçekten bakıldığında mutasyon görülürse bu konuda önlem alınacaktır. Şu an o aşamada değil. Ama bir kanatlı mutasyonu olduğu düşünülüyor.

HASTALIK 5'İNCİ GÜN BELİRTİ VERİYOR, BU DA SALGINI KAÇINILMAZ YAPIYOR

Peki, sizce gerçekten 33 milyon kişinin öleceği bir tablo mümkün olabilir mi?

Grip aşıları, aussie virüsünden korumuyor. Eğer virüs izole edilebilirse, aşıya uygun olursa önümüzdeki yıl aşılar kullanılmaya başlanacak. Ama tam tersi de olabilir. 2009'daki salgından beri H3N2 virüsü hala aşıların içinde var ama görüldüğü gibi koruyamadı. Dünya Sağlık Örgütü aşılar için çalışmalara başladı. Peki biz ne yapıyoruz? Dünyadaki 7 milyar insan aşı olmuyor, risk grupları aşılanıyor. Gripte en riskli olanları aşılıyoruz. Kalp hastaları, akciğer hastaları, kortizon alan, kemoterapi alan, bağışıklık sistemi iyi çalışmayan grupları daha çok korumaya çalışıyoruz.

Bu virüste şu var; kişiler dört gün hastalığı içinde bulundurup, ağzından burnundan salgıyla atmasına rağmen hasta değildi. Beşinci gün hasta oluyordu. Demek ki hastalar, belirtileri başlamadan çok bulaşıcı olup, salgını başlatacaklar. Bizim şu an böyle bir korkumuz var.

Korunmak için ne yapmalıyız?

Bütün hastalıklarda olduğu gibi aussie virüsü de Türkiye'ye uğrayacaktır. Şunlara dikkat edilmeli:

* Ellerimizi düzgün yıkayalım,

* Hapşururken ağzımızı kapatalım,

* Kapalı yerler yerine açık yerlerde zaman geçirmek.

Bu öneriler, bu virüslerin bulaşmasında koruyucu önlem açısından çok etkili olduğunu gördük, yine etkili olacağını düşünüyorum.

HASTALIK BELİRTİLERİ NORMAL GRİPLE AYNI!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Ülkemizde ve dünyada grip virüsünün H1N1 kökeni etkin durumdadır. Avustralya'dan köken alan grip virüsü ise H3N2'dir. Mutasyon geçirmiş bir H3N2 kökenidir" diyerek, bu yıl Avustralya'daki gripten ölümlerin sayısının geçen yıllara göre daha fazla olduğunu ve tüm dünyaya yayılmasından endişe edildiğini vurguladı.

Peki aussie virüsü hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Yakınmalar bilinen griple benzerdir ama hastalık biraz daha ağır geçirilir. Bir haftadan uzun sürebilir. Pnömoni gelişirse öldürücü olabilir.

Belirtiler şöyle:

● Boğaz ağrısı

● Öksürük

● Baş ağrısı

● Ateş

● Kas ağrıları

● Halsizlik

● Nezle