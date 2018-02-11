Uzmanlar, özellikle yüksek risk grubuna dâhil olan yaşlı ya da kronik hasta kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor.

Hamileler için de aşı büyük önem taşıyor. Zira gribin neden olduğu komplikasyonlar, bazı hayati tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Örneğin akciğerde meydana gelen ağır iltihaplanma (zatürre) ya da kalp kası hastalıkları, gerekli tedavi sürecinin zamanında başlatılmaması sonucu ölümle sonuçlanabilir. Hatta grip virüsü, bir başka hayati bölge olan beyinde de iltihaplanmaya yol açabilir.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; grip bazen de komplikasyonlara bizzat neden olmayıp, başka hastalıkların önünü açma rolünü üstlenebilir. Ciddi enfeksiyon hastalıklarını tetikleyen bir bakteri türü olan “Pnömokok” ya da bağışıklık sistemini zayıflatan "Staphylococcus aureus” bakterisinin vücuda girip yerleşmesi için bünyemizde âdeta bir arka kapı açabilir. Gribin en önemli semptomlarından olan yüksek ateş, kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde ölümcül olabilecek dolaşım sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

Genelde sonbaharın son dönemleriyle kış başlarında ortaya çıkan grip, hava koşulları ve salgın düzeyine bağlı olarak nisan ayına kadar tehlikeye saçmaya devam ediyor.

DÖRT BİLEŞENLİ AŞI GEREKİYOR

Ancak aşı yaptırmayı düşünenler için bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi: Üç maddeli karma grip aşısının etkisinin sınırlı olduğu açıklayan Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da tespit edilen grip vakalarının yarıdan fazlasına üçlü grip aşısında bulunmayan Influenza-B virüsünün yol açtığını, dörtlü grip aşısında ise bu bileşenin bulunduğunu belirtti.

Bu yıl Almanya'da kullanılan grip aşısı A ve B tipi Influenza virüsüne karşı koruyor. Dört bileşenli aşıda ise B tipi virüsün başka bir türevi daha bulunduğundan, bu aşı daha geniş koruyucu etki yapıyor.

Robert Koch Enstitüsü risk grupları için grip aşısı yaptırmakta geç kalınmadığını ve Yamagata soyundan B tipi virüs daha yaygın olduğu için bulaşma riski yüksek hastalara dörtlü aşının uygulanmasının doğru olacağını açıkladı.

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