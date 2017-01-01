Adana'da intihar eden kişi 'bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakmış

Adana'da üzerinde 'Bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakan 25 yaşındaki Muhammet K. Ş., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında gezenler, yağmur altında çalılıkların arasında hareketsiz yatan Muhammet'i kanlar içinde görünce polise ihbarda bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Muhammet Ş.'in tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Bir taşın üzerinde, 'Bu notu bulan polise teslim etsin. Muhammet K. Ş.' yazılı zarf da bırakan vatandaşın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.