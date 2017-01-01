13 NİSAN 2017
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Adana intihar
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Adana'da intihar eden kişi 'bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakmış

Piknik alanında gezen vatandaşlar çalılıklar arasındaki cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:45:23 Güncelleme: 19:20:16 DHA

Adana'da üzerinde 'Bu notu bulan polise teslim etsin' yazılı zarf bırakan 25 yaşındaki Muhammet K. Ş., tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında gezenler, yağmur altında çalılıkların arasında hareketsiz yatan Muhammet'i kanlar içinde görünce polise ihbarda bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Muhammet Ş.'in tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Bir taşın üzerinde, 'Bu notu bulan polise teslim etsin. Muhammet K. Ş.' yazılı zarf da bırakan vatandaşın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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