TSK'dan yapılan açıklamada Tendürek'teki operasyonda 3 asker ve 1 korucu şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi.
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YORUMLAR 42
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Misafir 1 saat öncekürtler lütfen suriyeye gönderilsin00
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Misafir 3 saat önceidam olmadan terörle mücadele ettik diyebilir miyiz ?00
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Misafir 3 saat önceyayınlayın isterse devletimiz beni hapse atsın 1-Hollanda prensi İngiltere prensi Afganistanda çatışmalara girerken bizdeki yüzde 5 elit kesimin çocukları neden askerden kaçar devlet bu çocuklar kaçmaktan yoruldu bedelli çıkarayımda rahat etsinler diye bu vatanhainlerine neden yataklık yapar Fransa ihtilali tamda bu yüzden çıkmıştı00
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Misafir 3 saat önceboğazda köşkü olanın oğlu şehit olsun 40 yılı bırak 24 saatde terör biter30
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Misafir 3 saat öncebordo bereliler anında görünmez olur aylarca su içmeden yaşar 3 km den sineği sol gözünden vurur00
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Misafir 3 saat öncePKK'ya ABD 100 tır silah gönderir Trump bizim Reisin elini çekemedi gözlerim yaşardı gururdan ya geyikleri yapılıyor00
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Misafir 3 saat öncebir lüks apartmandan bir yalıdan bir villadan neden hiç şehit çıkmaz 40 yılda bir tanedemi olmaz hepmi bir dikili ağacı olmayan şehit olacak asıl onların en önde şehit olmaları gerekmezmi bu düzen yıkılsın bu düzen00
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Misafir 3 saat öncebazilari çok televizyon dizisi izlemiş sanırım gönderin bordo berelileri yiksinlar oraları diyor çok komik00
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Misafir 3 saat önceTır yakma tuzaktı,operasyon olacağını bilerek pusuya düşürme muhtemelen.O bölgede Askeri zaafiyet gözüküyor.00
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Misafir 3 saat önceülkemizde artık kürtlere tahammül edemiyoruz gidin artık avrupaya30
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Misafir 2 saat öncekimi kimin toprağından kovuyorsun? kürtler bu ülkenin en vatansever milleti senin gibi ırkçılar çıkarsa savaş biter00
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Misafir 3 saat önceYılanın başını ezmek için daha neyi bekliyoruz yeter artık30
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Misafir 3 saat önceyore halkına da yaptırımlar uygulanmalı coğu pkkya destek veriyor30
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Misafir 3 saat önceAllah yardımcıları olsun benim askerim orda ve hiç bişey dışardan göründüğü gibi değil öyle büyük sorumsuzluklar var ki buna şaşıramıyorum artık30
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Misafir 3 saat öncehani bitiyordu başkanlık gelince terör ?00
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Misafir 4 saat önceteröristlere ölüm... leş gösterin bize pkk leşleri... yoksa yüregimizdeki bu acı hafifemez.. Sayın cumhurbaşkanımızı destekliyoruz teröre karşı herzaman yanındayız.00
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Misafir 4 saat önceAllah evlatlarını versin inşallah şu terör illetinden bir kurtulsak türkiye bir bu kadar daha büyür30
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Misafir 4 saat önceAllah rahmet eylesin.O bölgede askeri bir zaaf var muhtemelen dün yol kesiyorlar bugün mehmetcikleri şehit ettiler.30
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Misafir 4 saat öncenere de teröre idam ne bekleniyor neyi bekliyoruz artık90
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Misafir 4 saat önceNeden mi? Suçlu suçsuz bütün askerler içerde olduğu için olabilir mi? Kurunun yanında yaş da yandı... senelerce o dağlarda hainlere karşı canını hiçe sayanlar şimdi vatan hainliği ile suçlanır oldu? İçerde çürüttükten sonra Ergenekoncular a yaptıkları gibi kusura bakmayın boşa yattınız deyip bir özürle salıverecekler...03
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Misafir 4 saat önceO 'suçsuz' askerle içeri alınana kadar hiç şehit vermiyorduk değil mi... Onbinler nerede öldü? Hangi komutanların emriyle askerlerin avucuna düşürülen pkk sürülerinin güle oynaya kaçmasına izin verildi peki? Milletin aklıyla dalga geçme. Ne olduğun belli oldu. Senin amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Suçsuzlar varsa git başvuruda bulun isim ver, burada sanal alem erkekliği yapma.00
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Misafir 4 saat önceKeşge o kadar. Kolay. Olsa,güclü,devlet bilinçli millet00
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Misafir 4 saat önceNeler oluyor sehitlerimiz didikce cogaliyor gonderin bordo berelileri yiksinlar orayi tahammulumuz kalmadi yeter yikin artik30
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Misafir 4 saat önceÇünkü teröristin başka yapabileceği bir şey yok. Gücü yetse zaten orduya karşı savaşırdı.30
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Misafir 4 saat önceasla amacınıza ulaşamayacaksınız hain teröristler. bir ölür bin diriliriz. Vatan sana canım feda!30
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Misafir 4 saat önceSen ya askerlik yapmadın, yada o çoğrafyada hiç bulunmadın00
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Misafir 4 saat önceSınırımızdaki ypg de eylemlere dahil olunca işimiz daha da zorlaşacak. Suriye'deki yangını körükleyenler mutlu mu?00
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Misafir 4 saat önceonun bunun orta çucukları pkk00
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Misafir 4 saat önceTerörle mücadelede insansız hava araçları ve diğer teknolojilerden faydalanılmalıdır. Bu terör operasyonlarında askerlerimizin, polisimizin şehit olmasını en aza düşürecektir.00
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Misafir 4 saat öncepolisi askeri valisi, kimse en yetkilisi mıntıkasında kuş uçurtmayacak , yola inip tır yakana kadar nerdeymiş bunlar00
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Misafir 4 saat önceyola inmiş, tırları ateşe verecek kadar cesaret bulabilmişler, sorumlular kimse bulunsun, yetkiliyim diyenlerin gözü açık olacak00
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Misafir 4 saat öncebitmediler daha ölmeye doyacaklar tırlRı yaktıkları gşbş yakın bunları benzin dökün mermi zevkli olmaz00
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Misafir 4 saat önceAllah belanızı versin yeter artık yeterrrr Devletimiz en acımasız şekilde bitirmeli artık bu terör illetini...00
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Misafir 4 saat önceyol kesip tırları ateşe verene kadar biz nerdeyiz peki39
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Misafir 4 saat önceGİT AĞRI ORDA00
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Misafir 4 saat önceşu yüzyıl olmuş hala yola inip araç ateşe veriyorlar, neden neden neden60
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Misafir 4 saat önceAllah belanizi versin pkkli serefsizler180
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Misafir 4 saat önceturkiye insansis arac var varsa neden araziye giden askerlere verilmiyor araziyi tarasin once burda cok buyuk sorumsusluk oldogunu dusunuyom sorumlular sorgulansin her gun sehit63
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Misafir 4 saat önceyol kesip tırları ateşe verirken o yerde geberteceksin bunları120
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Misafir 4 saat önceyola inip tırları ateşe verene kadar engellenmeli zaten bunlar, meydan boş bırakılmamalı gevşenilmemeli30
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Misafir 4 saat önceYETER ARTIK YETER.. ALLAH KAHRETSİN BUNLARI30
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Misafir 4 saat önceyazık günah bu analara ne istiyorlar bu insanlardan30
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