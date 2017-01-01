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Tendürek ve Şemdinli'den acı haber: 5 şehit

Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:39:58 Güncelleme: 15:48:08 İHA

TSK'dan yapılan açıklamada Tendürek'teki operasyonda 3 asker ve 1 korucu şehit olduğu, Şemdinli'de ise 1 askerin şehit olduğu belirtildi. 

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YORUMLAR 42
  • Misafir 1 saat önce
    kürtler lütfen suriyeye gönderilsin
  • Misafir 3 saat önce
    idam olmadan terörle mücadele ettik diyebilir miyiz ?
  • Misafir 3 saat önce
    yayınlayın isterse devletimiz beni hapse atsın 1-Hollanda prensi İngiltere prensi Afganistanda çatışmalara girerken bizdeki yüzde 5 elit kesimin çocukları neden askerden kaçar devlet bu çocuklar kaçmaktan yoruldu bedelli çıkarayımda rahat etsinler diye bu vatanhainlerine neden yataklık yapar Fransa ihtilali tamda bu yüzden çıkmıştı
  • Misafir 3 saat önce
    boğazda köşkü olanın oğlu şehit olsun 40 yılı bırak 24 saatde terör biter
  • Misafir 3 saat önce
    bordo bereliler anında görünmez olur aylarca su içmeden yaşar 3 km den sineği sol gözünden vurur
  • Misafir 3 saat önce
    PKK'ya ABD 100 tır silah gönderir Trump bizim Reisin elini çekemedi gözlerim yaşardı gururdan ya geyikleri yapılıyor
  • Misafir 3 saat önce
    bir lüks apartmandan bir yalıdan bir villadan neden hiç şehit çıkmaz 40 yılda bir tanedemi olmaz hepmi bir dikili ağacı olmayan şehit olacak asıl onların en önde şehit olmaları gerekmezmi bu düzen yıkılsın bu düzen
  • Misafir 3 saat önce
    bazilari çok televizyon dizisi izlemiş sanırım gönderin bordo berelileri yiksinlar oraları diyor çok komik
  • Misafir 3 saat önce
    Tır yakma tuzaktı,operasyon olacağını bilerek pusuya düşürme muhtemelen.O bölgede Askeri zaafiyet gözüküyor.
  • Misafir 3 saat önce
    ülkemizde artık kürtlere tahammül edemiyoruz gidin artık avrupaya
  • Misafir 2 saat önce
    kimi kimin toprağından kovuyorsun? kürtler bu ülkenin en vatansever milleti senin gibi ırkçılar çıkarsa savaş biter
  • Misafir 3 saat önce
    Yılanın başını ezmek için daha neyi bekliyoruz yeter artık
  • Misafir 3 saat önce
    yore halkına da yaptırımlar uygulanmalı coğu pkkya destek veriyor
  • Misafir 3 saat önce
    Allah yardımcıları olsun benim askerim orda ve hiç bişey dışardan göründüğü gibi değil öyle büyük sorumsuzluklar var ki buna şaşıramıyorum artık
  • Misafir 3 saat önce
    hani bitiyordu başkanlık gelince terör ?
  • Misafir 4 saat önce
    teröristlere ölüm... leş gösterin bize pkk leşleri... yoksa yüregimizdeki bu acı hafifemez.. Sayın cumhurbaşkanımızı destekliyoruz teröre karşı herzaman yanındayız.
  • Misafir 4 saat önce
    Allah evlatlarını versin inşallah şu terör illetinden bir kurtulsak türkiye bir bu kadar daha büyür
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin.O bölgede askeri bir zaaf var muhtemelen dün yol kesiyorlar bugün mehmetcikleri şehit ettiler.
  • Misafir 4 saat önce
    nere de teröre idam ne bekleniyor neyi bekliyoruz artık
  • Misafir 4 saat önce
    Neden mi? Suçlu suçsuz bütün askerler içerde olduğu için olabilir mi? Kurunun yanında yaş da yandı... senelerce o dağlarda hainlere karşı canını hiçe sayanlar şimdi vatan hainliği ile suçlanır oldu? İçerde çürüttükten sonra Ergenekoncular a yaptıkları gibi kusura bakmayın boşa yattınız deyip bir özürle salıverecekler...
  • Misafir 4 saat önce
    O 'suçsuz' askerle içeri alınana kadar hiç şehit vermiyorduk değil mi... Onbinler nerede öldü? Hangi komutanların emriyle askerlerin avucuna düşürülen pkk sürülerinin güle oynaya kaçmasına izin verildi peki? Milletin aklıyla dalga geçme. Ne olduğun belli oldu. Senin amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Suçsuzlar varsa git başvuruda bulun isim ver, burada sanal alem erkekliği yapma.
  • Misafir 4 saat önce
    Keşge o kadar. Kolay. Olsa,güclü,devlet bilinçli millet
  • Misafir 4 saat önce
    Neler oluyor sehitlerimiz didikce cogaliyor gonderin bordo berelileri yiksinlar orayi tahammulumuz kalmadi yeter yikin artik
  • Misafir 4 saat önce
    Çünkü teröristin başka yapabileceği bir şey yok. Gücü yetse zaten orduya karşı savaşırdı.
  • Misafir 4 saat önce
    asla amacınıza ulaşamayacaksınız hain teröristler. bir ölür bin diriliriz. Vatan sana canım feda!
  • Misafir 4 saat önce
    Sen ya askerlik yapmadın, yada o çoğrafyada hiç bulunmadın
  • Misafir 4 saat önce
    Sınırımızdaki ypg de eylemlere dahil olunca işimiz daha da zorlaşacak. Suriye'deki yangını körükleyenler mutlu mu?
  • Misafir 4 saat önce
    onun bunun orta çucukları pkk
  • Misafir 4 saat önce
    Terörle mücadelede insansız hava araçları ve diğer teknolojilerden faydalanılmalıdır. Bu terör operasyonlarında askerlerimizin, polisimizin şehit olmasını en aza düşürecektir.
  • Misafir 4 saat önce
    polisi askeri valisi, kimse en yetkilisi mıntıkasında kuş uçurtmayacak , yola inip tır yakana kadar nerdeymiş bunlar
  • Misafir 4 saat önce
    yola inmiş, tırları ateşe verecek kadar cesaret bulabilmişler, sorumlular kimse bulunsun, yetkiliyim diyenlerin gözü açık olacak
  • Misafir 4 saat önce
    bitmediler daha ölmeye doyacaklar tırlRı yaktıkları gşbş yakın bunları benzin dökün mermi zevkli olmaz
  • Misafir 4 saat önce
    Allah belanızı versin yeter artık yeterrrr Devletimiz en acımasız şekilde bitirmeli artık bu terör illetini...
  • Misafir 4 saat önce
    yol kesip tırları ateşe verene kadar biz nerdeyiz peki
  • Misafir 4 saat önce
    GİT AĞRI ORDA
  • Misafir 4 saat önce
    şu yüzyıl olmuş hala yola inip araç ateşe veriyorlar, neden neden neden
  • Misafir 4 saat önce
    Allah belanizi versin pkkli serefsizler
  • Misafir 4 saat önce
    turkiye insansis arac var varsa neden araziye giden askerlere verilmiyor araziyi tarasin once burda cok buyuk sorumsusluk oldogunu dusunuyom sorumlular sorgulansin her gun sehit
  • Misafir 4 saat önce
    yol kesip tırları ateşe verirken o yerde geberteceksin bunları
  • Misafir 4 saat önce
    yola inip tırları ateşe verene kadar engellenmeli zaten bunlar, meydan boş bırakılmamalı gevşenilmemeli
  • Misafir 4 saat önce
    YETER ARTIK YETER.. ALLAH KAHRETSİN BUNLARI
  • Misafir 4 saat önce
    yazık günah bu analara ne istiyorlar bu insanlardan
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