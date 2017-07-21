SHOW TV'de 4. bölümüyle bu akşam izleyiciyle yeniden buluşan Kalp Atışı, büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan ise oldukça merak edilen kişilerden. Peki Kalp Atışı'nın Ali Asaf karakterini canlandıran oyuncusu Gökhan Alkan kimdir? İşte detaylar...

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Parzarlama bölümlerinde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimini de MSM Actor Studio'da tamamlayan Gökhan Alkan, mezuniyetinin ardından bir süre Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı.

Bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kuran Gökhan Alkan, reklam seslendirmesi, şiir ve güfte çalışmaları gibi diğer çalışmalarını da sürdürmüştür.

Gökhan Alkan, 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN Star Awards Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

Günümüzde SHOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kalp Atışı dizisinde Ali Asaf karakterini canlandırmaktadır. Öykü Karayel ile başrolü paylaşmaktadır.

Oynadığı dizi ve sinema filmleri;

Sinema Yıl Adı Rol Notlar 2015 Defnenin Bir Mevsimi Ferhat Başrol 2015 Makas Fatih Kömürcü Başrol Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2011 Muhteşem Yüzyıl Şah Tahmasb Konuk Oyuncu 2013 Herşey Yolunda Merkez Cem Başrol 2013 - 2014 Gurbette Aşk Bir Yastıkta Osman Başrol 2014 - 2015 Kocamın Ailesi Tarık Uygun / Engin Ar Başrol 2016 - 2017 Seviyor Sevmiyor Yiğit Balcı Başrol[2] 2017 Kalp Atışı Ali Asaf Denizoğlu Başrol[3] Tiyatro Yıl Oyun Adı Yazar Sergilendiği Yer 2010 - 2011 Mustafam Kemalim Müjdat Gezen Müjdat Gezen Tiyatrosu 2010 - 2011 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Haldun Taner Müjdat Gezen Tiyatrosu 2010 - 2011 Oscar Claude Magnier Müjdat Gezen Tiyatrosu 2012 - 2013 İstanbul ve Aşk Tarık Şerbetçioğlu İstanbul Kumpanyası

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Ali Asaf kimdir?

Gökhan Alkan kimdir?