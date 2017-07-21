SHOW TV'de 4. bölümüyle bu akşam izleyiciyle yeniden buluşan Kalp Atışı, büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan ise oldukça merak edilen kişilerden. Peki Kalp Atışı'nın Ali Asaf karakterini canlandıran oyuncusu Gökhan Alkan kimdir? İşte detaylar...
GÖKHAN ALKAN KİMDİR?
Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Parzarlama bölümlerinde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimini de MSM Actor Studio'da tamamlayan Gökhan Alkan, mezuniyetinin ardından bir süre Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı.
Bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kuran Gökhan Alkan, reklam seslendirmesi, şiir ve güfte çalışmaları gibi diğer çalışmalarını da sürdürmüştür.
Gökhan Alkan, 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN Star Awards Özel Ödülü'nü kazanmıştır.
Günümüzde SHOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kalp Atışı dizisinde Ali Asaf karakterini canlandırmaktadır. Öykü Karayel ile başrolü paylaşmaktadır.
Oynadığı dizi ve sinema filmleri;
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2015
|Defnenin Bir Mevsimi
|Ferhat
|Başrol
|2015
|Makas
|Fatih Kömürcü
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2011
|Muhteşem Yüzyıl
|Şah Tahmasb
|Konuk Oyuncu
|2013
|Herşey Yolunda Merkez
|Cem
|Başrol
|2013 - 2014
|Gurbette Aşk Bir Yastıkta
|Osman
|Başrol
|2014 - 2015
|Kocamın Ailesi
|Tarık Uygun / Engin Ar
|Başrol
|2016 - 2017
|Seviyor Sevmiyor
|Yiğit Balcı
|Başrol[2]
|2017
|Kalp Atışı
|Ali Asaf Denizoğlu
|Başrol[3]
|Tiyatro
|Yıl
|Oyun Adı
|Yazar
|Sergilendiği Yer
|2010 - 2011
|Mustafam Kemalim
|Müjdat Gezen
|Müjdat Gezen Tiyatrosu
|2010 - 2011
|Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
|Haldun Taner
|Müjdat Gezen Tiyatrosu
|2010 - 2011
|Oscar
|Claude Magnier
|Müjdat Gezen Tiyatrosu
|2012 - 2013
|İstanbul ve Aşk
|Tarık Şerbetçioğlu
|İstanbul Kumpanyası
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- Ali Asaf kimdir?
- Gökhan Alkan kimdir?