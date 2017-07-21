Kalp Atışı Ali Asaf Gökhan Alkan
TELEVİZYON

Kalp Atışı'nın Ali Asaf'ı Gökhan Alkan kimdir?

Kalp Atışı dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Gökhan Alkan, merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki Kalp Atışı'nın Ali Asaf'ı Gökhan Alkan kimdir?

21 Temmuz 2017 Cuma, 20:11:10 Güncelleme: 20:13:43

SHOW TV'de 4. bölümüyle bu akşam izleyiciyle yeniden buluşan Kalp Atışı, büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan ise oldukça merak edilen kişilerden. Peki Kalp Atışı'nın Ali Asaf karakterini canlandıran oyuncusu Gökhan Alkan kimdir? İşte detaylar...

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Parzarlama bölümlerinde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimini de MSM Actor Studio'da tamamlayan Gökhan Alkan, mezuniyetinin ardından bir süre Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı.

Bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kuran Gökhan Alkan, reklam seslendirmesi, şiir ve güfte çalışmaları gibi diğer çalışmalarını da sürdürmüştür.

Gökhan Alkan, 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN Star Awards Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

Günümüzde SHOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kalp Atışı dizisinde Ali Asaf karakterini canlandırmaktadır. Öykü Karayel ile başrolü paylaşmaktadır.

Oynadığı dizi ve sinema filmleri;

Sinema
Yıl Adı Rol Notlar
2015 Defnenin Bir Mevsimi Ferhat Başrol
2015 Makas Fatih Kömürcü Başrol
Televizyon
Yıl Adı Rol Notlar
2011 Muhteşem Yüzyıl Şah Tahmasb Konuk Oyuncu
2013 Herşey Yolunda Merkez Cem Başrol
2013 - 2014 Gurbette Aşk Bir Yastıkta Osman Başrol
2014 - 2015 Kocamın Ailesi Tarık Uygun / Engin Ar Başrol
2016 - 2017 Seviyor Sevmiyor Yiğit Balcı Başrol[2]
2017 Kalp Atışı Ali Asaf Denizoğlu Başrol[3]
Tiyatro
Yıl Oyun Adı Yazar Sergilendiği Yer
2010 - 2011 Mustafam Kemalim Müjdat Gezen Müjdat Gezen Tiyatrosu
2010 - 2011 Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Haldun Taner Müjdat Gezen Tiyatrosu
2010 - 2011 Oscar Claude Magnier Müjdat Gezen Tiyatrosu
2012 - 2013 İstanbul ve Aşk Tarık Şerbetçioğlu İstanbul Kumpanyası
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