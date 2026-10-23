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        Haberler Bilgi Trabzonspor kazandı, Beşiktaş berabere kaldı! 23 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        Trabzonspor kazandı, Beşiktaş berabere kaldı! 23 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        Trabzonspor'un Hearts karşısında aldığı galibiyet ve Beşiktaş'ın Crystal Palace ile berabere kalmasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Türkiye'nin Avrupa yarışındaki konumu ve üst sıralardaki ülkelerle arasındaki puan farkı merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve puanı kaç? İşte, 23 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımların sonuçları, UEFA ülke puanı sıralamasını yakından ilgilendiriyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaların ardından futbolseverler, 23 Ekim Cuma günü itibarıyla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini ve güncel katsayısını araştırmaya başladı. İşte Türkiye 2026 UEFA sıralaması son durumu...

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        UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Paylaşılan sıralama tablosunda Türkiye'nin katsayısı 52,275 puan olarak gösteriliyor. Hollanda 54,062 puanla 8. sırada bulunurken Yunanistan 45,812 puanla Türkiye'nin ardından geliyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI

        UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 12 ülkenin puan tablosu şöyle:

        1-İngiltere – 105,907

        2-İtalya – 90,589

        3-İspanya – 85,368

        4-Almanya – 83,402

        5-Fransa – 70,582

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        6-Portekiz – 66,550

        7-Belçika – 61,250

        8-Hollanda – 54,062

        9-Türkiye – 52,275

        10-Yunanistan – 45,812

        11-Çekya – 45,525

        12-Polonya – 45,525

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        TRABZONSPOR KAZANDI, BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI

        UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 22 Ekim Perşembe günü Hearts ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı konuk eden Beşiktaş ise karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarında alınan galibiyet ve beraberlikler, Türkiye'nin beş sezonluk ülke katsayısına katkı sağlıyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

        UEFA ülke puanı, ülkelerin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettiği sonuçlara göre hesaplanıyor. Beş sezonluk performansı esas alan katsayı, kulüplerin Avrupa kupalarında topladığı puanlar üzerinden belirleniyor. Ülke sıralaması, sonraki sezonlarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve takımların turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını etkiliyor.

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        TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ

        Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile temsil ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Temsilcilerin Avrupa maçlarında elde edeceği sonuçlar, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki konumunu belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

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        #UEFA
        #türkiye
        #trabzonspor
        #beşiktaş
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