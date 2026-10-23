Trabzonspor kazandı, Beşiktaş berabere kaldı! 23 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı, ülkelerin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettiği sonuçlara göre hesaplanıyor. Beş sezonluk performansı esas alan katsayı, kulüplerin Avrupa kupalarında topladığı puanlar üzerinden belirleniyor. Ülke sıralaması, sonraki sezonlarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve takımların turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını etkiliyor.