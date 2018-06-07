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Esin Övet

Esin Övet
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07.06.2018 - 03:12 | Güncelleme:

Ebru Gündeş, 2 hafta önce Reza Zarrab’la görüştü

 

UZUN süredir Ebru Gündeş ve Reza Zarrab hakkında herkesin merak ettiği bir konu vardı, daha doğrusu konular. Bunların en başında da şunlar geliyordu:

1- Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı görmeye gidecek mi?

2- Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı görmeye gitti mi? Şimdiye kadar, “Can güvenliğim yok, asla gitmem” diyerek Amerika’ya adım dahi atmayan ve eşinin “Gel” teklifini her seferinde reddeden Ebru Gündeş, sonunda kızı Alara’yı, menajeri Sedef Arım’ı ve onun da kızını alarak New York’a gitti. Geçen pazar günü yurda dönen Ebru Gündeş, duyduğuma göre eşi Reza Zarrab’la da 2 hafta önce görüştü.

Peki diğer merak edilen konu, yani boşanma gerçekleşecek mi? Beklenen son yaşanacak mı? Bana sorarsanız yaşanmayacak. Çünkü Reza Zarrab boşanmak istemiyor. Keza, Ebru Gündeş’in de artık istediğini zannetmiyorum. Zaten uzun süredir bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Böylece bir dönem konuşulan boşanma konuları tamamen rafa kalktı.

Belli mi olur, belki çift başka bir ülkede kaldığı yerden devam eder. Ne konuştukları hakkında tabii ki bir bilgim yok. Ama bu buluşmadan Reza Zarrab’ın çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır kızı ve Ebru Gündeş’i görmeyi çok arzu ediyordu. Bakalım yarınlar ne gösterecek çift için.

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İLK CESUR YÜREK HANDE ATAİZI ÇIKTI

HOLLYWOOD taciz konusunda kirli defterleri ortaya döküp Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’a kelepçeyi taktırınca ve Kevin Spacey, Dustin Hoffman gibi isimleri de afişe edince Kasım 2017’de “Yeşilçam’da da kirli çamaşırlar ortaya dökülür mü? Kadınlar eski defterleri açar mı?” diye yazmıştım.

Buyurun işte ilk defteri Hande Ataizi açtı. Talat Bulut’un, rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiası gündeme düşünce Hande Ataizi, “Kadınlar artık daha cesur. Ben de o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” diyerek Talat Bulut’un kendisini de taciz ettiğini söyledi.

Tabii Talat Bulut önceki gün avukatı aracılığıyla tüm bu iddiaları yalanladı. E ne yapacak, yalanlayacak tabii, “Evet hanımlar haklı, taciz ettim” diyecek hali yok. Yapımcı Faruk Aksoy da sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor ki en doğrusunu yapar.

Yani beyler, hanımlar susmuyor, susmayacak. O günler eskide kaldı. Keşke eskiden de kimse susmasaydı, sesleri, avazları çıktığı kadar bağırsalardı. Mesela anneler, babalar şimdi yapıyor ama eskiden de çocuklarına, “Biri sizi taciz ederse korkmayın, bağırın. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun” deseydi.

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TACİZCİLER UTANSIN

BİR erkek arkadaşım, “Ben 13 yaşındayken otobüste yaşlı bir adam beni taciz etmişti. Çok utandım ve otobüsten nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Otobüse binmeye korktum. İki saat eve yürümüştüm” diye anlatıyor geçen gün. Eminim şu an beni okuyan belli bir yaşa gelmiş birçok kişinin böyle anısı vardır. Oysa tacize uğrayan değil, taciz eden utanmalı. Şimdi insanlar bilinçli, ama eskiden bu bilinç neden yoktu bir türlü anlamıyorum.

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KİBARİYE BENİ YANILTMADI

GEÇEN hafta, “Kibariye ne yapıp eder bir yolunu bularak baskılardan kurtulur ve kocasını affeder, asla boşanmaz” demiştim. Buyurun işte affetmiş. Ah Kibariye, vah Kibariye. Keşke biraz kendini sevsen, biraz kendine saygı göstersen de sana zarar veren adamlara kapıyı göstersen. Şimdi diyeceksiniz ki: “Sana ne kardeşim. Kadın belki mutlu.”

Evet mutlu olabilir, ama bir kadının, bu kadar acılar çektiren, üzen bir erkeği her seferinde affetmesi bana normal gelmiyor. Üstelik bu kadın para kazanıyor, kendi ayakları üzerinde duruyor, üretiyor, çabalıyor. Yani her şeyi kadın yapıyor.

Kibariye’nin bundan önce yaşadığı acılar da onu üzen erkekler de ortada. Ben çalışan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran ama sanki bir erkeğe muhtaçmış gibi hisseden kadınlara çok üzülüyorum.

 

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