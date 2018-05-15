İpek Durkal

Yavuz Bingöl’e eğitim şart

TOPLUMSAL kuralların terbiyesi aşağı yukarı 6 yaşına kadar çocuklara aileleri tarafından veriliyor. Sonrasında okullarda, sosyal çevremizde eğitimi devam ediyor. Yetişkin olduğumuzda kurallara uymayı reddedersek, kanunlarla cezalandırılıyoruz. İzin verirseniz buradan sonrasını, bu terbiyeyi ve bilinci hayatının hiçbir döneminde almamış olan, sokağa tükürmeyi ve kırmızı ışıkta geçmeyi ‘özgürlük’ sanan Yavuz Bingöl’e (54) madde madde anlatmak istiyorum:

Bay Bingöl:

- Eğer yayaysak, karşıdan karşıya geçerken yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. Eğer ışık yoksa önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak yolun kendimize göre sağından dikkatlice karşıdan karşıya geçiyoruz.

- Eğer sürücüysek, kırmızı ışık yandığında duruyoruz. Böylece yeşil yanan araçların geçmesine izin veriyoruz. Eğer kırmızı ışık yandığında geçersek hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını riske atmış oluruz. Ölebiliriz, öldürebiliz... Kanunlarda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 lira.

- Sokağa çöp atmadığımız gibi tükürmüyoruz, sümkürmüyoruz. Neden? Görgüsüzlük kısmı bir yana, verem, zatürree, grip gibi hastalıkların bulaşmasını önlemek için. Eğer mecbursak, tükürüğümüzü bir kâğıt mendil içine çıkarıyor, sonra da o mendili çöp kutusuna atıyoruz. Belediye yönetmelikler kanunu da zaten sokağa tükürmeyi ve sümkürmeyi engellemek için bu eylemleri yapanlara 124 lira para cezası kesiyor.

- Aman ha, burnumuzu da karıştırmıyoruz. Çok ayıp. Bunun kanunda karşılığı yok ama siz bunu da özgürlük filan sanıyorsunuzdur diye uyarayım dedim. Sonra herkes sizden iğrenir, elinizden bir şey almak istemez.

- Toplum içinde geğirmiyoruz, gaz çıkarmıyoruz.

- Havuza girdiğimizde kesinlikle çişimizi yapmıyoruz. Bunun için tuvaletleri kullanıyoruz.

- Tuvaletleri temiz bırakıyoruz, sifonu çekmeyi unutmuyoruz. Çıkmadan önce de elimizi mutlaka yıkıyoruz.

Bence ilk etap için bu bilgiler yeterli!

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AİLE BİR KAZADIR

ŞU günlerde kimse, yakında İngiltere Prensi Harry ile evlenecek olan Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın yerinde olmayı istemezdi...

‘Family is accident’ yani ‘Aile bir kazadır’ diyenler çok doğru söylemiş. Aile, evladını vezir de eder rezil de... Vezir edenler başımızla beraber ama ya rezil edenler... Hayatı boyunca bir baltaya sap olamayan bazı ebeveynler, evlatlarının şanından şöhretinden, etinden sütünden faydalanmak için her yolu kendilerine mubah görür. Aysun Kayacı, Burcu Esmersoy, Nükhet Duru gibi ‘aile kazasına uğramış’ onlarca ünlü sayabilirim.

SKANDALLARA ALIŞIKLAR

Şimdi de Meghan Markle’ın başına geldi. Önce üvey ablası basına açıklama yaparak kardeşinin, babasına maddi olarak yardım etmediğini açıkladı. Ardından üvey abi, Prens Harry’ye, Meghan’ın kibirli ve kötü biri olduğunu, düğünü iptal etmesini söyledi. En son, Meghan’ın babası Thomas Markle’ın ‘gizlice’ çekildiği iddia edilen fotoğrafları için aslında fotoğrafçıyla işbirliği yaptığı, fotoğrafları da 100 bin sterline sattığı ortaya çıktı.

İngiliz gazeteleri olayı ‘skandal’ diye verirken skandallara alışık Kraliyet Ailesi suskunluğunu koruyor; olan Meghan’a oluyor.