İpek Durkal

‘Çukur’ bu pazartesi Haliç’te

SHOW TV ‘Çukur’ gibi farklı bir diziyi ekrana getirerek senenin televizyonculuk başarısına imza attı. Yıl boyunca kime sorsam, ‘Çukur’daydı. ‘Çukur’un konusu, oyunculukları ve görselliği kadar müzikleri de ilgi gördü.

‘Çukur’ önümüzdeki pazartesi günü (11 Haziran) sezon sonu finaliyle ekranda olacak. SHOW TV ve Ay Yapım sezon sonu finalini Haliç Kongre Merkezi’nde izleyiciyle birlikte yapmaya karar verdi.

Saat 19.00’da başlayacak ‘sezon sonu finali özel etkinliği’ ‘Çukur müzikleri’ ile başlayacak. Bilet satışından elde edilecek tüm gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacağı gecede hem dizinin son bölümü oyuncularla birlikte izlenecek hem de dizinin müziklerini de canlı canlı dinleme fırsatı elde edilecek. Gecenin bilet satışı devam ediyor, haberiniz olsun.

KİMLER HANGİ ŞARKIYLA SAHNEDE OLACAK?

- Toygar Işıklı ve Orkestrası: ‘Kısır Döngü’

- Cem Adrian: ‘Öf Öf’’

- Gazapizm-Aras Bulut İynemli: ‘Heyecanı Yok’

- Gazapizm-Cem Adrian: ‘Kalbim Çukurda’

- Kubilay Aka: ‘Gamzendeki Çukur’

- Nebil Sayın-Gökhan Bölükçü: ‘Haydar Haydar’

- No:1-Melek Mosso: ‘Hiç Işık Yok’

- Eypio: ‘Gömün Beni Çukura’

- Erkan Kolçak Köstendil-Mustafa Kırantepe: ‘Nemrudun Kızı’

**********

TALAT BULUT'UN ŞAŞKINLIĞI!

TALAT Bulut (62), ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanını (19) tacizle suçlanıyor.

Kendisi duruma şaşkın herhalde ki ilk açıklamasını iddialardan birkaç gün sonra, avukatı aracılığıyla yaptı. “Bundan 18 yıl önce koskoca Hande Ataizi de benim için aynı şeyleri söylediğinde etraf sus pus oldu, şimdi ne oluyor da hiç tanınmamış bir genç kızın sözüyle millet ayağa kalkıyor” diye şaşkındır tabii.

Ne olduğunu söyleyeyim: Devir değişti. Sosyal medya sağolsun, artık hiçbir rezilliğin, arsızlığın, sapıklığın üzeri, bir iki tanıdık, işten kovma tehdidi ya da “Ben de kız çocuk sahibiyim” vs. gibi insana “E yani?” dedirten boş açıklamalarla kapatılamıyor.

GEÇTİ O DEVİRLER

Duyduğuma göre, Talat Bulut sette, “Ben dudağından değil yanağından öptüm” diye savunuyormuş kendisini; sanki bir şey değişecekmiş gibi... Gerçi basın açıklamasına bunu yazmamış. Belki de Allah kolyesi takıp beyaz gömleğiyle basının karşısına çıkınca anlatacaktır... Ama artık o da bir işe yaramaz çünkü geçti diyorum hep birlikte salağa yattığımız devirler!

Fatih Aksoy’a bravo, çoğu yapımcının aksine, bu durum karşısında ölü taklidi yapmadı, “Yargı sonucuna göre kendisiyle ilişiğimizi kesebiliriz” dedi.

Bu cümlenin alt metni şudur: “Eğer yargı Bulut’u suçlu bulursa ben de rahat rahat sözleşmesini feshedebilirim.” Faruk Aksoy her şeyin gerçeğini zaten biliyordur ve vicdanıyla karar verecektir.