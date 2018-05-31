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Mustafa Doğan

Mustafa Doğan
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31.05.2018 - 03:31 | Güncelleme:

Sinan Çetin sahalara dönüyor

 

Sahadan kastım ekranlar.

Tabii reklam projelerini ayrı tutuyorum.

Bir süredir ekran için bir şeyler yapmak istediği kulağıma geliyordu.

Şimdilerde iyiden iyiye kolları sıvamış ünlü yönetmen.

Başlarda, isim hakkı kendisinde olan ‘Komedi Dükkânı’nın yeni versiyonunu yapmak varmış kafasında.

Fakat başka bir mizah programı fikri daha ağır basmış.

Tabii ‘Komedi Dükkânı’ da bu işten bağımsız olarak hâlâ masadaymış.

Mizah programına gelince...

Seçim, dolar kuru, hayat pahalılığı, FETÖ, terör, dibimizdeki savaş derken insanların gülmeye ihtiyacı olduğu bir gerçek.

Şimdilerde genç ve yetenekli, sıfır kilometre oyunculardan oluşan bir ekip topluyormuş Çetin.

Fikir de fena değil aslında.

Esnaf hikâyesinde gerçek esnafı, polis hikâyesinde gerçek polisi, doktor hikâyesinde gerçek doktoru dahil edecekleri skeçler yapmak niyetindeymiş.

Kâğıt üstünde kulağa hoş geliyor.

Duyduğuma göre çalışmalar yeni sezona yetişecek şekilde devam ediyormuş.

Kokusu yakında çıkar...

 

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HAYKO OLDU!

Hayko Cepkin, uzun zamandır bir içecek firmasının kampanya yüzü.

Başlarda rol aldığı reklamlarla karizmasını çizdirdiğini düşünüyordum ama zamanla fikrim değişti.

Reklam serisi sayesinde oyunculuk anlamında da epey yol kat etti ünlü şarkıcı.

Ekrana çok yakışan, sempatik bir isim Hayko.

Müzik desen, uzmanlık alanı.

Minik minik projelerde “set tozu” yutmuşluğu da var. Bence Hayko artık iyice pişti.

Doğru bir komedi projesinde; dizi olur, mizah programı olur, film olur, iyi iş çıkarır.

Demedi demeyin!

 

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ÇOK ŞIK HAREKETLER BUNLAR

Daha önce de birkaç kez yazdım. Son dönemin en başarılı bulduğum reklam serilerinden biriydi ‘Eski Köye Yeni âdet’ kampanyası.

Üç yıllık süreçte Kerem Tunçeri harika bir iş çıkardı. Anti kahraman rolündeki Şinasi Yurtsever de.

Birbirinden eğlenceli öykülerde ikilinin performansını izlemek büyük keyifti.

Tabii her güzel şeyin bir sonu var ve bayrak değişimi zamanı geldi.

Öyle şık bir şekilde yapıldı ki bu, alkışlamamak mümkün değil.

Tunçeri ve bayrağı devralan Ozan Güven’in bir basketbol sahasında karşılaştırılması…

Oğlu Ali Ateş’in antrenmanını izlemeye gelen Güven’in kendini bir anda basketbol maçının içinde bulması…

Tunçeri’nin jestiyle Güven’in onu yenmesi harika bir geçiş olmuş.

Gözlerim Şinasi Yurtsever’i de aradı ama belki onunla ilgili başka bir tasarruf vardır deyip takılmadım.

Hem kampanyanın devamlılığı hem de eski partnerlere teşekkür anlamında dört dörtlük bir iş çıkmış ortaya.

Tebrikler!

 

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