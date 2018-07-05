Son Dakika
Yasemin Güneri

Yasemin Güneri
DİĞER YAZILARI
05.07.2018 - 13:23 | Güncelleme:

Üroloji profesörü Akdoğan uyardı: "Kastrasyonun etsini yok eden ilaçlarla yeniden libido yükseltilebilir"

Leyla’nın ve Eylül’ün kan donduran bir şekilde hayatlarını kaybetmesi yürekleri dağladı. Artık çocuklarımızı bir saniye bile yanımızdan ayırmamamız, kimseye güvenmemiz gerektiğini gördük. Çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlarının artması, cinsel saldırı suçlarına daha ağır cezalar verilmesini yeniden gündeme getirdi.

İdam ve kastrasyon yani kimyasal hadım ilk akla gelen çözüm yolu olarak tartışılırken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroonkoloji uzmanı ve Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Akdoğan çok önemli bir konuya parmak bastı.

Akdoğan, kimyasal hadım yapılan saldırganların, eczanelerden ellerini kollarını sallayarak alacakları ilaçlarla kimyasal hadımın etkilerini yok edebileceklerini söyledi.

Hazırlanacak olan yasa da bu konu da tedbir alınması gerekecek.

Prof. Dr. Bülent Akdoğan ile kimyasal hadım konusunu görüştük.

Soru: Kastrasyon ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Keşke bu konuyu prostat kanseriyle ilgili konuşuyor olsaydık. Kastrasyon ve kısırlaştırma erkeklerde, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun belli bir düzeyin altına çekilmesi anlamına gelir.

Bunu iki şekilde yapmak mümkün. Üç aylık ya da 6 aylık enjeksiyonlar yaparak erkeklerdeki testosteron düzeyini20 nanogramlar ve daha altına düşürmek mümkün. Buna medikal kastrasyon diyoruz. Bir de cerrahi kastrasyon var ki bu erkekteki her iki testisin çıkartılmasıyla elde olunan ama geri dönüşümü olmayan bir yöntem.

Soru: Bunları kimlere uyguluyorsunuz?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Biz, ürologlar, üroonkologlar ileri evre prostat kanserli hastalarda yani vücuda yayılmış, kemiklere yayılmış prostat kanserli hastalarda ilk tedavi olarak uyguluyoruz. Ve bu hastalığın ilerlemesini, gelişmesini, yayılmasını durduran, stabil hale getiren bir tedavi şekli

Soru: Kimyasal hadım uygulananlar bundan nasıl etkileniyor?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Kimyasal hadım uygulanan prostat kanserli hastalarda özellikle gördüğümüz en önemli yan etki ateş basması. Sıcak basması olabiliyor. Bunun dışında kemik yapısında zayıflama osteoporoz. Kas yapısının gerilemesi. İyi olma hali dediğimiz modun düşmesi veya hastanın kendini daha kötü depresif hissetmesi, belki uzun dönemde kardiyovasküler yan etkiler gibi oldukça sık görülen yan etkilerden söz etmek mümkün.

TESTOSTERON TEKRAR YÜKSELTİLEBİLİR!

Soru: Kimyasal hadım uygulanan kişilerin cinsel dürtüleri tamamen bitiyor mu?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Libido mutlaka düşüyor, azalıyor. Eğer enjeksiyonda yapıyorsanız, bu enjeksiyonun etkisi yaklaşık 3 ay gibi 90 gün. Bu sürenin sonunda testosteron tekrar yükselmeye başladığında erkek kendini daha iyi hissediyor. Ve o cinsel istek yeniden geliyor.

Ama ilacın etkili olduğu dönemde bu libidonun kaybolduğunu söylemek mümkün. Bir tek bu hastaların ara dönemde kendi başlarına dışarıdan testosteron kullanarak, testosteron replasmanı yaparak o libidoyu tekrar oluşturmaları mümkün.

Soru: Bu sözünü ettiğiniz ilaçları dışarıdan herkese özgürce verilen ilaçlar mı?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Eczanelerde bulunan ilaçlar. Bununla ilgili de tedbir almak muhtemelen gerekecek. Çünkü insanlar eczanelerden bunu farklı şekillerde temin etme yolunu bulabilirler.

Soru: Yani, kimyasal hadım yapılan ve cinsel dürtüleri kimyasal hadımla yok edilen kişiler eczanelerden bu dürtülerini tekrar hayata geçirecek ilaçları temin edebiliyorlar mı?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Etme şansları var. Bunun da 3 haftalık 6 aylık gibi çok farklı depo formülasyonu olan testosteron ilaçları var. Bu testosteronu dışarıdan kendilerine zerk ederek o libidoyu tekrar oluşturabilirler.

Soru: Bazı ilaçlar bazı insanlarda farklı etkiler yapıyor. Yani, beni çok etkileyen ilaç, başkasını daha az etkileyebiliyor. 3 ay etkili olabiliyor dediğiniz ilaçlar bazılarını hiç etkilemiyor diyebilir miyiz?

Prof. Dr. Bülent Akdoğan: Böyle bir rakam var gerçekten. Yüzde 10-15 gibi bir erkek popülasyonunda özellikle prostat kanserli hastalarda bu depo enjeksiyonlarla istediğiniz testosteron düşmesini bazen elde edemiyoruz. Bu, şişmanla zayıf arasındaki fark gibi.

Bunun tam olarak etkili olup olmadığını anlamak için belli aralıklarla testosteron düzeylerini ölçmek lazım.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Perşembe 15 MPH 30°
Güneşli
Perşembe
Cuma
Cumartesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X