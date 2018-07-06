Yasemin Güneri

Yargıtay, 'sevgili' tazminatını kaldırdı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, bugün çok önemli bir karara imza attı. Kurul, evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi. Yani, bu kararın ardından eşler, eşlerin sevgilileri aleyhine manevi tazminat davası açamayacak. İlk turda sonuç alınamayınca bugün yapılan görüşmede salt çoğunluğun görüşü kabul edildi.



Oylamada sevgililerin tazminat isteyebileceği görüşü 84 Yargıtay üyesi tarafından savunulurken, 87 Yargıtay üyesi aleyhte oy kullanınca sevgililerin tazminat isteyemeyeceği görüşü kabul edilmiş oldu.



Üç oy farkla kabul edilen görüş sonrası, sevgililer artık manevi tazminat talebiyle dava açamayacak.



Peki, bu karar nasıl alındı?



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evli erkekle birlikte olan kadının, mağdur olan kadına tazminat ödenmesi yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne dosya yağmaya başladı. 2016 yılına kadar tazminatın ödenmesi gerektiği yönünde kararlara imza atan Yargıtay da görüş ayrılığı yaşanmaya başlandı. Bazı dosyalarda tazminat kararı verilirken, bazı dosyalarda tazminatın reddi yönünde kararlara imza atıldı.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’de bu konuda yaşanan görüş ayrılığının ortadan kaldırılması için konuyu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’na taşımaya karar verdi. Bazı kararlarda sevgililer tazminata mahkum edilirken, bazı kararlarda tazminat talepleri reddedildi.



Bu görüş ayrılıkları üzerine Daire, ellerindeki dosyaları rafa kaldırıp konuyu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu gündemine taşıdı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’na tüm Yargıtay üyeleri katılabiliyor. İlk oylamada, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu belirleyici oluyor. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca oylama ikinci tura kaldı. Bugün yapılan oylamayla salt çoğunluğun görüşü kabul edildi.



Böylece, sevgililere tazminat davası açılmasının önü kapatılmış oldu.



Kurul’un gerekçesinin; evli kişilerin ilişkilerinde yaşanan güven sarsıcı durumların sorumlusunun eşlerden biri olacağı vurgulandı. Üçüncü bir kişinin tazminat ödemesinin evlilik birliği ilkeleriyle bağdaşmadığı da vurgulandı.