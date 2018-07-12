Yasemin Güneri

Adnan Oktar şizofren raporu alırsa ne olur?

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, ve 234 müridine yapılan operasyonla 170 kişi önceki gün gözaltına alındı. Hakkında 30 ayrı suçlama nedeniyle gözaltına alınan Oktar’ın 6 hastaneden “paranoid şizofren” hastası olduğuna dair rapor olduğu ve bu nedenle tutuklanamayacağı iddia edildi.

Oktar’ın tutuklanıp tutuklanmayacağını ve hakkında daha önce verilen raporların geçerli olup olmayacağını uzun yıllar Yargıtay üyesi olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ceza hukukçusu Kubilay Taşdemir’e sordum.

Taşdemir, Oktar’ın elinde “paranoid şizofren” raporu olsa bile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edebileceğini söyledi.

Soru: Hakkında daha önce 6 hastane tarafından verilmiş “paranoid şizofreni” olduğuna dair rapor bulunan bir zanlı tutuklanabilir mi?

Kubilay Taşdemir: Tutuklama bir tedbirdir. Tutuklanabilir. Koşulları gerçekleştiğinde kişiyi tutuklamak mümkün. Paranoid şizofren raporu olduğu iddia ediliyor. Bu konuda nihai mercii Adli Tıp İhtisas Kurulu’dur. Adli Tıp da müşahede altına alınacak ve kurul bu konuda rapor verecek. Kurul, Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi gereğince akıl hastalığı vardır veya yoktur diyecek. Soruşturma sırasında elindeki raporları sunmansın çok önemi olmaz. Çünkü, o rahatsızlığı sonra geçmiş olabilir. Rapor, savcıyı bağlamaz. Ancak dikkate alır. Savcı, bu konuyu zapta geçirir.

Genelde sanığın bir talebi veya iddiası yoksa akıl sağlığıyla ilgili savcı, şüphe duymadığı müddetçe Adli Tıp Kurumu’na göndermez. Genellikle bu konuda kararları mahkemeler veriyor.

ŞİZOFREN RAPORU ALIRSA NE OLUR?

Soru: Paranoid şizofren olduğunu iddia eden biri, Adnan Oktar’ın işlediği iddia edilen suçları işlerse ve Adli Tıp Kurumu “Şizofren” raporu verirse yargılaması nasıl yapılır?

Kubilay Taşdemir: O durumda Mahkeme Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesini uygulayacak. Akıl hastanesine sevk edecek. Hastanede gözlem altına alınacak. Testler uygulayacak. Sonra, Oktar’ın akıl hastası olduğuna karar verilirse, cezai ehliyeti yoksa ceza almaz. Hastane de gözlem altına alacak. Denetim altına alınacak. Sonraki sürece hastane karar verecek.

Soru: Aynı suçları ileride yine işlerse ne olacak?

Kubilay Taşdemir: Yine aynı prosedür izlenecek.

Soru: Adnan Oktar, kendisine hakaret pek çok kişiye ceza ve tazminat davaları açtı bu süre içerisinde. Akli dengesi yerinde olmayanlar dava açabiliyor mu?

Kubilay Taşdemir: Cezai ehliyeti olmayanlar, kendilerine karşı işlenen suçlara karşı dava açabiliyor.