10 unutulmaz yarış filmi

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YILDIRIM GÜNLERİ (1990) (Days of Thunder) Küçük ölçekli bölgesel organizasyonlarda binek otomobilleriyle yarışan Cole Trickle (Tom Cruise), daha ‘büyük oynamak’, NASCAR’a katılmak ister. Kendisine verilen ilk şansı iyi değerlendirip Chevrolet takımında bir yer bulmayı başarır. Ama ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması kolay değildir; çünkü çok daha ‘büyük bir lig’dedir artık… Robert Towne gibi usta bir yazar ve dönemin çıkış yapan yönetmenlerinden biri olan Tony Scott’un varlığı nedeniyle eleştirmenlerin beklentisi çok yüksekti. Nicole Kidman ve Robert Duvall gibi oyuncuların varlığı da beklentileri yükseltiyordu. Belki de bu yüzden bazı eleştirmenler açısından ciddi bir hayal kırıklığı oldu ama yarış sahnelerinin çekimleri ve Hans Zimmer’in müziğiyle olumlu tepkiler aldı. Daha önemlisi, gişelerden kötü sonuçlar gelmedi ve zaman içinde adı anılan, sevilen bir yarış filmine dönüştü.

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ARABALAR (2006) (Cars) Film, şımarık, kibirli ve ünlü yarış otomobili Şimşek McQueen’in unutulmuş küçük bir kasabada dostluğu, sevgiyi bularak değişmesini, daha iyi biri olmasını anlatır. John Lasseter, yazıp yönettiği bu animasyonla insan gibi konuşan, gülen, seven otomobiller, kamyonetler, TIR’larla dolu bir hayal dünyası yarattı ve Disney’e giderek büyüyen bir marka hediye etti. ‘Konuşan taşıtlar evreni’, dergileri, video oyunları, markalı ürünleri ve oyuncaklarıyla çocukların hayatında önemli bir yer edindi. ‘Arabalar’ zaman içinde kibir, kendini beğenmişlik ve benmerkezciliğin karşısına arkadaşlığı, ekip çalışması ve takım ruhunu koyan bir seri haline geldi... Seri, sadece spor ve rekabet üzerine değil, genel olarak hayata dair ahlak dersleri içerdi. Yarış pistlerinin yıldızı Şimşek McQueen’in büyüme, olgunlaşma ve yaşadıklarından ders alma süreci devam etti.