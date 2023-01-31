'1002. Gece' sergisi Taksim Sanat'ta

Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, yeni bir sergi ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği “1002. Gece” adlı çağdaş sanat sergisi, 1001 Gece Masalları’na atıfta bulunarak her sanatçının kendi dilinden; kendi dili ile kurduğu öznel ve incelikli ilişkisinden 1002. Gece’ye yazılan bir masala davet ediyor.

Gaye Su Akyol, Tuğçe Arıöz, Zeynep Aslanoba, Deniz Avşar, Büşra Aydagün, Kübra Boy, Nur Çağlak, Aslı Çelikel, Bedia Ekiz, Ece Haskan, Ecem Dilan Köse, Ayşe Uluçay, Melda Yaramış, Cansu Yıldıran ve Beyza Yıldırım’ın eserlerinin bulunduğu sergi; analogdan dijitale, her sanatçının kendi pratiğine ve anlatımına dair geniş bir yelpazede farklı teknikler sunuyor.

Banu Seyhan

Sergiyi, 7 Şubat - 26 Mart tarihleri arasında Taksim metro girişinde yer alan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.