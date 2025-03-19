19 Mayıs'ta CRR sahnesi gençlere açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç müzisyenlere sahnesini açıyor. CRR'de konser vermek için başvurular, 16 ile 23 yaş arasındaki (01 Ocak 2002 – 01 Ocak 2009 doğumlu) genç müzisyenlerden oluşan 2 ila 9 kişilik gruplara açık olacak.

Başvuru yapacak grupların, konserde seslendirmek istedikleri eserleri belirleyerek 15-20 dakikayı aşmayan bir repertuvar sunmaları, kısa özgeçmişlerini sisteme yüklemeleri ve performanslarını içeren bir video kaydını paylaşmaları gerekiyor. Kayıtlar, hücum kayıt yöntemiyle yapılmalı (eserin tamamı tek seferde, herhangi bir kesme veya düzeltme olmadan icra edilmeli). Böylece sanatçıların doğal performansları değerlendirme kurulu tarafından aslına uygun şekilde incelenebilecek.

Başvurular 31 Mart 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar alınacak. Mesai bitiminden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve eksik belge içeren başvurular geçersiz sayılacak.

CRR sahnesinde konser verme şansı yakalamak isteyen genç müzisyenler https://forms.ibb.gov.tr/kultur/17-mayis-genclik-bayrami-konseri-basvuru-formu/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilir.