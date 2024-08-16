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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '1923' Müzikali 29 Ekim ve 10 Kasım'da sahnede

        '1923' Müzikali 29 Ekim ve 10 Kasım'da sahnede

        Günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa çıkaran '1923' Müzikali, 29 Ekim ve 10 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de bir kez daha seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:42
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        '1923' Müzikali 29 Ekim'de sahnede
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        Günümüzden tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa çıkaran '1923' Müzikali, 29 Ekim ve 10 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de bir kez daha seyirciyle buluşacak. Etkileyici gösteri mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde aktarıyor.

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        100 kişilik dev kadro tarafından sahneye taşınan muhteşem gösteri, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaşın kendilerini bir anda Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulmasıyla başlıyor. Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı destan, müthiş bir kurguyla seyirciye aktarılıyor.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #1923 müzikali
        #Zorlu PSM
        #10 kasım
        #Kurtuluş Savaşı
        #Cumhuriyet
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