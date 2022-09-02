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Haberler Kültür-Sanat Sinema 2 Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanacak Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, film nerede çekiliyor?
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Bugün Netflix'te yayınlandı: Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Bugün Netflix'te yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ'nun yeni filmi Âşıklar Bayramı, seyirci tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Peki, Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

2 Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanacak Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, film nerede çekiliyor?
Âşıklar Bayramı konusu ve oyuncuları
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Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle geri döndü. 2 Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanan Âşıklar Bayramı'nın yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor. Filmin senaryosu Yönetmen Özcan Alper ve Kemal Varol tarafından yazıldı. Merakla beklenen Âşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, nerede çekiliyor? Tüm detaylarıyla Âşıklar Bayramı...

ÂŞIKLAR BAYRAMI'NIN KONUSU NEDİR?

Kemal Varol'un aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanan Âşıklar Bayramı, 25 yıl ayrı kaldıktan sonra yolları yeniden kesişen bir baba ve oğlunun hikâyesini konu ediyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz âşığı babası Heves Ali'nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

ÂŞIKLAR BAYRAMI'NDA KİMLER OYNUYOR?

Kıvanç Tatlıtuğ
Rolü : Yusuf

Settar Tanrıöğren
Rolü : Heves Ali

Erkan Can
Rolü : Kul Yakup

Erkan Bektaş
Rolü: Bekir Çavuş

Uğur Uzunel
Rolü : Salim

Laçin Ceylan
Rolü : Zere Kadin

Çetin Sarıkartal
Rolü : Mamos

Süleyman Kabaali
Rolü : Hamamci

ÂŞIKLAR BAYRAMI NEREDE ÇEKİLDİ?
Bugün (2 Eylül) Netflix'te vizyona giren film, Nevşehir ve Kırşehir'de, Hacı Beştaş Veli'de çekildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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