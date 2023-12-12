20'nci Geleceğin Sineması'nda ödüler sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla farkındalık yaratan 20'nci Geleceğin Sineması' yarışmasında ana jürinin kararı sonucu kazanan isimler Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde belli oldu.

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın iş birliğiyle bu yıl 20'nci kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında kazanan isimler ödül töreniyle açıklandı. Nişantaşı Üniversitesi’ndeki ödül töreni çok sayıda davetli ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu ise Nayme Taylan üstlendi.

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Kazanan isimlerin açıklandığı ödül töreninin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. Okan, konuşmasına 20 yıldır sinema öğrencilerinin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sinema sektörüne tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyduklarını dile getirerek başladı. Cemal Okan sözlerine şöyle devam etti; “Sinemanın sürdürülebilirliğini sağlamak için çıktığımız bu yolda gençlerimizin hayallerine inandık onlar da bize inandı ve yarışmamız büyüyerek bu yıllara geldi. Tabii bu yarışmayı gerçekleştirmemizde bizlere destek veren tüm sponsor ve iş ortaklarımıza bizleri burada ağırlayan Nişantaşı Üniversitesi’ne ve bizleri etkinliklerinde en büyük desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan üç isim, Burçak Evren’in jüri başkanlığında; yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, ve dramaturg Volkan Yazıcı’ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.

Törende ilk olarak Abaküs filmiyle Feyzi Baran, Bize En Uzak Hayat filmiyle Mert Kartal, Çamur filmiyle Medine Baskın, Evcilik filmiyle Yener Şentürk, Mis Gibi filmiyle Melihat Ağgül, Pamuk filmiyle Özkan Emre ve Yersizyurt filmiyle Ali Baran Baz finale kalarak plaket ile ödüllendirildiler.

Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 20. Geleceğin Sineması yarışmasının üçüncüsü Abaküs filmi ile Feyzi Baran oldu. Baran’a ödülünü Prof. Dr. Okan Ormanlı takdim etti. Yarışmada ikinci olan isim Yersizyurt filmi ile Ali Baran Baz oldu. Genç isim ödülünü görüntü yönetmeni Uğur İçbak’ın elinden aldı. Yarışmanın birincisi ise Pamuk filmiyle Özkan Emre oldu. Emre’ye ödülünü ise TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan takdim etti. Ödül töreninde ayrıca oyuncu Okan Cabalar tek kişilik gösterisi ile salonda bulunanlara keyifli anlar yaşattı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın danışmanlığı ve iş birliğiyle 20 yıldır gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve pek çok ödüle layık görüldü. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından yirmişer bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verildi. Genç sinema öğrencileri bu destekler sayesinde kariyerleri adına önemli bir adım atmış oldular.

Geleneksel olarak 20 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması”, bir yandan Türk Sineması’nın geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken sinema öğrencilerine önümüzdeki yıllarda da daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular geleceginsinemasi.com adresi ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.