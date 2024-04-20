2000'li yılların en çok kazanan distopya filmleri

2. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 (2014)

(The Hunger Games: Mockingjay – Part 1)



Seri, iktidar sahibi zenginlerin, yoksulları baskı altında tuttuğu ve sömürdüğü karanlık bir gelecekte geçiyor ama asıl mesele politika ya da devrim değil. Her şey bir genç kızın, yani Katniss Everdeen’in içindeki isyancı ruhla ilgili. Katniss (Jennifer Lawrence) başından beri gönülsüz bir kahraman. Efsane olmak için özel çaba gösterdiği söylenemez. Sadece duygularını, içgüdülerini takip ediyor. Kaldı ki, öncelikli amacı hep başkalarını korumak. İlk filmde, kız kardeşinin yerine katılmıştı Açlık Oyunları’na. İkinci filmde, insanlar katledilmesin diye kendisine denilen her şeyi yapmıştı. Üçüncü filmde ise önceliği yine isyan ya da devrim değil, Peeta’nın (Josh Hutcherson) hayatı ve sağlığı. Francis Lawrence’ın yönettiği filmde bizi oyalayan yine yüzeydeki aksiyon, gerilim ve heyecan. İlk iki filmde macera duygusu baskındı. Üçüncü film savaş türüne yakın ama imajların, stratejilerin savaşı da öne çıkarılıyor. Katniss’in sürekli film ekibiyle dolaşması, canlı yayında isyana katılması bizi yine serinin vazgeçilmez “reality şov”, mantığına bağlıyor. Diktatör Snow (Donald Sutherland) ve isyancıların liderleri (Julianne Moore ile Philip Seymour Hoffman) arasında, televizyon yayınları aracılığıyla adeta bir satranç oynanıyor. Dengede giden oyunu elbette yine Katniss’in beklenmedik eylemleri, sloganları değiştiriyor.

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