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Dili ve zekâsı tek sermayesi. Öfkesi, diline yansıyor ve onu itici kılıyor. Nuri Bilge Ceylan, Sinan’ın bu karmaşık duyguları üzerinden ilerliyor ve dertlerini, duygularını derinden hissettiriyor. “Ahlat Ağacı” uzayıp giden kitabî diyaloglarına, 3 saatlik süresine rağmen Ceylan'ın kamerasını hareket ettirdiği, planları fazla uzatmadan kestiği akıcı bir film... Ceylan bir söyleşisinde, ahlat ağacını “Yalnız ve garip de olsa her yere tutunan mücadeleci bir ağaç” olarak nitelemişti. Bu açıdan bakıldığında “Ahlat Ağacı”, akıntıya karşı yaşayan memleket insanları üzerine çok şey anlatan bir film.