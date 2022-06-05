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2022 yazının en popüler 10 filmi

Sinema salonlarının pandemi sonrasındaki ilk yaz sezonundan beklentileri yüksek. İşte Türkiye’de 2 Eylül tarihine kadar gösterime girecek 10 popüler yabancı film! Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • 01
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     JURASSIC WORLD: HAKİMİYET
    (Jurassic World Dominion)

    Seyircilerle ilk kez 1993’te buluşan Jurassic Park serisinin altıncı, 2015’te başlayan Jurassic World üçlemesinin ise son filmi… Üçlemenin ilk filmini yöneten Colin Trevorrow’un öykü ve senaryo yazımına da katıldığı ‘Jurassic World: Hakimiyet’, 2018’te seyrettiğimiz ‘Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ın (Jurassic World: Fallen Kingdom) devamı niteliğini taşıyor. Laboratuvarda üretilen dinozorlar, artık sadece kontrol altındaki belirli alanlarda değil Yeryüzü’nün farklı bölgelerinde hayatlarını sürdürürler. Gezegenin tarihinde ilk kez insanlar ve dinozorlar hassas bir denge içinde doğal yaşamı paylaşmaktadırlar. Jurassic World üçlemesinin önceki iki filminde başrollerde karşımıza çıkan Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’a, 1993 tarihli ‘Jurassic Park’ta oynayan Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor. 
    Gösterim tarihi: 10 Haziran 
  • 02
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     YAŞAMAYA BAK
    (C’mon C’mon)

    2010’da ‘Yeni Başlayanlar’ (Beginners), 2016’da ‘20th Century Woman’ ile adından söz ettiren Mike Mills’in yazıp yönettiği ‘C’mon C’mon’, genç yeğeni (Woody Norman) ile ülkeyi gezen radyo muhabiri Johnny’nin hikâyesini anlatıyor. Başrollerinde Joaquin Phoenix ve Gaby Hoffman’ın oynadığı film, dünya prömiyerini yaptığı Telluride Film Festivali’nde eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla öne çıktı. Siyah beyaz olarak çekilen filmin Oscar’a aday olmaması, çoğu kişi tarafından eleştirilmişti. ‘Yaşamaya Bak’ın Türkiye’nin aksine birçok ülkede geçtiğimiz beş ay içinde seyircilerle buluştuğunu da belirtelim. 
    Gösterim tarihi: 17 Haziran
  • 03
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     ELVIS

    Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın 1992’de ‘Strictly Ballroom’ ile başlayan başarılı kariyeri boyunca çektiği altıncı uzun metrajlı sinema filmi, ABD’nin efsane müzisyeni Elvis Presley’in hayatından yaklaşık 20 yıllık bir süreci karşımıza getiriyor. Luhrmann’ın senaryo yazımında da yer aldığı film, Presley’in çocukluk yıllarından başlayarak pop star ve sinema yıldızı olduğu dönemleri anlatıyor. Elvis Presley rolünde Austin Butler’ı izleyeceğimiz film, yıldızın menajeri Albay Tom Parker (Tom Hanks) ile olan karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Dünya prömiyerini 25 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Elvis’, eleştirmenlerden genellikle olumlu tepkiler aldı. Herkesin üstünde anlaştığı nokta, başroldeki Austin Butler’ın başarılı performansı oldu. 
    Gösterim tarihi: 24 Haziran 
  • 04
    2022 yazının en popüler 10 filmi

    SİYAH TELEFON
    (The Black Phone)

    Dünya prömiyerini geçtiğimiz sonbaharda ABD’de Fantastic Fest’te yapan ve seyircilerle eleştirmenlerden olumlu tepkiler alan ‘Siyah Telefon’, haziran ayı içinde Türkiye dahil birçok ülkede gösterime girecek. Joe Hill’in 2004 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından yakalanarak ses geçirmez bir bodruma kilitlenen 13 yaşındaki Finney’nin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Finney, odadaki gizemli telefon aracılığıyla katilin önceki kurbanlarıyla iletişime geçiyor. Hepsi birlikte Finney’i kurtarmaya çalışıyorlar. ‘Sinister’ ve ‘Doctor Strange’ gibi filmleriyle tanıdığımız Scott Derrickson’un yönettiği ‘Siyah Telefon’da katili Ethan Hawke, canını kurtarmaya çalışan çocuğu ise Mason Thames canlandırıyor. 
    Gösterim tarihi: 24 Haziran 
  • 05
    2022 yazının en popüler 10 filmi

    MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ
    (Minions: The Rise of Gru)

    Bizde ‘Çılgın Hırsız’ olarak bilinen ‘Despicable Me’ serisinin beşinci, minyonların ise kendi adlarını taşıyan ikinci ‘solo’ filmleri… 2015’te seyrettiğimiz ilk ‘Minyonlar’ın devamı niteliğini taşıyan filmde ilk ‘Çılgın Hırsız’da (2010) karşımıza ekip olarak çıkan Gru ile minyonların nasıl tanıştığını öğreneceğiz. Banliyöde büyüyen 12 yaşındaki Gru, gelecekte kötü olmayı hayal eden bir çocuktur. Hedefi, ‘Vicious 6’ olarak bilinen kötüler çetesine katılmaktır. Ama ilk görüşmesi iyi geçmez. Dahası Gru minyonların yardımıyla çetenin çok değer verdiği bir taşı çalınca düşman haline gelirler… Dünya prömiyerini 13 Haziran’da Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde yapacak ‘Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi’nin orijinal versiyonunda Gru’yu Steve Carelli minyonları ise Peter Coffin seslendiriyor. 
    Gösterim tarihi: 1 Temmuz 
  • 06
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     THOR: AŞK VE GÖKGÜRÜLTÜSÜ
    (Thor: Love and Thunder)

    Marvel Sinematik Evreni’nin 29’uncu, Thor’un ise dördüncü solo filmi… ‘Avengers: Endgame’den sonra Thor iç huzuru bulmak, sakin bir hayat sürmek ister. Ama bütün tanrıları öldürmek isteyen Gorr the God Butcher’ın (Christian Slater) ortaya çıkışıyla planları değişir. Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) ve üçüncü filmde yer almayan eski kız arkadaşı Jane Foster (Natalie Portman) ile birlikte Gorr’u engellemek için kozmik bir yolculuğa çıkar. Eleştirmenlerin ikinci filme göre daha çok beğendiği ‘Thor: Ragnarok’tan sonra Taika Waititi’yi bir kez daha yönetmen koltuğunda görüyoruz. Waititi’nin senaryo yazarlığını üstlendiği filmde Russell Crowe da yer alıyor. 
    Gösterim tarihi: 8 Temmuz
  • 07
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI
    (DC League of Super-Pets)

    DC Evreni’nde geçen ‘Süper Evciller Takımı’ (Legion of Super-Pets) ilk kez 1962 yılında okurlarıyla buluşan bir resimli roman… Yönetmen Jared Stern’in senaryosunu John Whittington ile yazdığı film, Adalet Birliği’nin Lex Luthor tarafından ele geçirilmesinin ardından yaşanan olayları anlatıyor. Superman’in köpeği Krypto, süper güçleri olan evcil hayvanlardan bir ekip kuruyor. Ekibe güçlü ve yok edilemez tazı Ace, isterse dev haline gelebilen domuz PB, çok hızlı hareket edebilen kaplumbağa Merton ve elektriksel güçleri olan sincap Chip katılıyor. Hazırlıklarına yaklaşık 4 yıl önce başlanan filmin orijinal seslendirme kadrosunda Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon ve John Krasinski gibi isimler yer alıyor. 
    Gösterim tarihi: 29 Temmuz
  • 08
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     BULLET TRAIN

    Profesyonel suikastçi Ladybug, artık emekli olmak ister ama müşterisi Maria Beetle’ın ısrarıyla bir işi üstlenmek zorunda kalır. Görevi Tokyo’dan Kyoto’ya giden hızlı trende bulunan çantayı ele geçirmektir. Trene bindiğinde içeride başka meslektaşlarının da olduğunu görür. Üstelik hepsinin hedefi birbiriyle bağlantılıdır. Japon yazar Kotaro Isaka’nın ‘Maria Beetle’ adlı romanından Zak Olkewicz tarafından sinemaya uyarlanan filmde Ladybug’ı Brad Pitt, Maria Beetle’ı ise Sandra Bullock canlandırıyor. Diğer rollerde Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon gibi isimlerin yer aldığı aksiyon komedi türündeki filmin yönetmeni, ‘John Wick’ ve ‘Deadpool 2’ gibi filmleriyle tanıdığımız David Leitch. 
    Gösterim tarihi: 5 Ağustos
  • 09
    2022 yazının en popüler 10 filmi

     HAYIR
    (Nope)

    ‘Get Out’ (2017) ve ‘Us’ (2019) ile adını duyuran Jordan Peele’in yazıp yönettiği filmin öyküsü hakkında çok şey bilinmiyor. Califiornia’nın iç bölgelerindeki küçük bir kanyonda, dış dünyadan izole kasabada yaşayan insanlar esrarengiz ve ürpertici bir keşif yapıyorlar. Fragmanı seyrettiğimizde hikâyenin bu özetin ötesinde başka unsurlar içerdiğini görmemiz mümkün. Bilimkurgu ve korku türündeki filmin başrollerinde ‘Get Out’da Peele ile birlikte çalışan Daniel Kaluuya, ‘Minari’den hatırlayacağımız Steven Yeun ve Keke Palmer var. Görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema’nın 65mm Kodak negatif film kullanarak IMAX formatında çektiği ‘Hayır’, 2022 yazının merakla beklenen yapımlarından biri. 
    Gösterim tarihi: 12 Ağustos
  • 10
    2022 yazının en popüler 10 filmi

    IŞIKYILI
    (Lightyear)

    ‘Oyuncak Hikâyesi’ serisinin içinden çıkan bir ‘spin-off’ filmi… Serinin popüler karakterlerinden oyuncak Buzz Lightyear’a esin kaynağı olan astronotun hikâyesini anlatan film, ABD ve birçok ülkede haziran ortasında gösterime girecek. Türkiye için açıklanan vizyon tarihi ise 2 Eylül… Pixar yapımı filmde astronot Lightyear, ekibiyle düşman bir gezegene düşmesinin ardından Yeryüzü’ne dönmenin yollarını ararken evreni tehdit eden kötü güçlere karşı da mücadele eder. Film, Buzz Lightyear’in ilk ‘solo’ serüveni değil. Daha önce video piyasasında gösterilen pilot filmin ardından bir televizyon dizisinde de hayranlarının karşısına çıkmıştı. 
    Gösterim tarihi: 2 Eylül 

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