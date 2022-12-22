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2022'ye aşk ezgileriyle veda

İtalyan Kültür Merkezi 2022’ye Güney İtalya Ezgileri ile veda etti. Arianna Ensemble Konseri Aşk Ezgileri ile dinleyicileri mest etti.

2022'ye aşk ezgileriyle veda

İtalyan Kültür Merkezi 2022 yılı Kültür Faaliyetlerini dün Arianna Ensemble’nin icra ettiği , İspanyol, Arap, İtalyan tınılarının birbirine karıştığı bir konserle kapattı.
Grubun “Cimbalu d’amuri” adı altında Napoli’den Sicilya’ya kadar uzanan aşk acısı çeken insan ruhunu teselli eden ezgileri dinleyenleri mest etti.

İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, dinleyenlere aşk acısınıa iyi gelen ve 16. Yüzyılda Sicilya’da Cizvit’ler tarafından tedavi amaçlı kullanılan bu müzik hakkında dinleyenlere bilgi verdi.
Aşk acısına birebir gelen bu müzikler Güney İtalya’da 16. ve 17. yüzyıllar arasında İspanyol egemenliği sırasında solunan atmosferi yeniden yaratmayı amaçlıyor.
Palermo’da müzikal açıdan çok canlı bir dönemi temsil eden ezgilerde tarzlar ve etnik kökenlerin olağanüstü yaratıcılıkla birbirleriyle harmanlandığı görüldü.

İspanyol egemenliği sırasında Sicilya şehirlerinin ve özellikle Palermo’nun sokaklarının atmosferini yeniden yaratan müzik, danslar, eski Sicilya şarkıları, aryaları, dönemin büyüleyici enstrümanları yine o dönemin çalma teknikleri ile icra edildi.
Konseri geniş bir seyirci kitlesinin yanısıra, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, CRR sanat direktörü Murat Cem Orhan, ünlü soprano Simge Büyükedes de dinlediler

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