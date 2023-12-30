2023'te sinemada neler oldu?
2023; sinema sektörü bir hayli zor geçti. 2022'ye oranla; Türk filmlerinde yaklaşık 5 milyon izleyici kaybı yaşandı. Yabancı filmlerin gişesinde ise pek az bir artış görüldü. En çok hangi film izlendi? En az hangi film izlendi? 'Atatürk'ü Türkiye ve Almanya'da kaç kişi izledi? Türk filmleri mi yoksa yabancı filmler mi daha çok izlendi? Bilet ücretlerinin ortalaması kaç liraydı? Hangi iki şehirde sinema salonu bulunmuyor?
2023; sinema sektörü bir hayli zor geçti. 2022'ye oranla; Türk filmlerinde yaklaşık 5 milyon izleyici kaybıyla % 26'lık düşüş yaşandı. Yabancı filmlerin gişesinde ise pek az bir artış görüldü.
İzleyici kaybının ana nedeni 6 Şubat'ta meydana gelen depremler. Büyük yıkıma uğrayan 11 ildeki sinema salonları aylarca kapalı kaldı. Diğer illerde ise yastan dolayı doğal olarak, eğlence ve kültür - sanat etkinliklerine ilgi bir hayli azaldı. Bu nedenle birçok filmin gösterimi ertelendi.
Bunun sonucunda da 2023 ila 2022 arasında yaklaşık 5 milyon izleyici kaybı yaşandı.
2023 TÜRK FİLMLERİ
• Ocak… 4.231.128
• Şubat… 1.138.652
• Mart… 371.697
• Nisan… 636.085
• Mayıs… 260.979
• Haziran… 250.475
• Temmuz… 345.726
• Ağustos… 146.248
• Eylül… 359.158
• Ekim… 799.494
• Kasım… 2.469.057
• Aralık... 2.932.287
TOPLAM... 13.940.986
2023 YABANCI FİLMLER
• Ocak… 2.028.549
• Şubat… 1.077.443
• Mart… 1.624.859
• Nisan… 987.555
• Mayıs… 1.856.523
• Haziran… 1.923.058
• Temmuz… 2.770.666
• Ağustos… 1.749.660
• Eylül… 1.243.252
• Ekim… 642.738
• Kasım… 1.002.599
• Aralık... 676.526
TOPLAM... 17.583.428
TÜM FİLMLER TOPLAM... 31.524.414
* 2023'te Türk ve yabancı olmak üzere toplam, 491 film gösterimdeydi.
Peki, 2022'de gişe rakamları nasıldı?
• Türk Filmleri... 18.990.972
• Yabancı Filmler... 17.208.010
TÜM FİLMLER TOPLAM... 36.198.982
* 2022'de Türk ve yabancı olmak üzere toplam, 502 film gösterimdeydi.
* Türkiye izleyici sayıları kaynak: Box Office Türkiye
2022 - 2023 ARASINDA GİŞE FARKLARI
2023'te 2022'ye göre;
• Türk filmleri için, 5.049.986 daha az bilet kesildi. (% 26.59 azalma)
• Yabancı filmler için; 375.418 daha fazla bilet kesildi. ( % 2.18 artış)
2022 - 2023 ARASINDA HASILAT FARKI
2022'de tüm filmlerin toplam hasılatı; 1.350.268.364 TL
2023'te tüm filmlerin toplam hasılatı; 2.827.869.682 TL (%109.43 artış)
YILIN EN ÇOK İZLENEN 5 TÜRK FİLMİ
• 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa... 2.853.070
• 'Atatürk 1881 - 1919'... 1.610.063
• 'Ölümlü Dünya... 1.470.913
• 'Kutsal Damacana 4'... 1.147.111
• İllegal Hayatlar... 677.306
YILIN EN ÇOK İZLENEN 5 YABANCI FİLMİ
• 'Oppenheimer'... 1.704.369
• 'Hızlı ve Öfkeli 10'... 1.577.519
• 'Barbie'... 1.399.139
• 'Avatar: Suyun Yolu'... 1.362.093 (2022 gişesiyle toplam; 2.677.103)
• 'John Wick 4'... 1.050.239
2023'TE EN AZ İZLENEN 5 FİLM
• 85 Yazı... 3
• Kadın Kral... 4
• Yüzleşme... 4
• Yasaklı Köy... 4
• Uçan Halı ve Kayıp Elmas... 5
SON 5 YILIN BİLET ÜCRETİ ORTALAMASI
• 2019... 16.45 TL (Artış... 29.32)
• 2020... 17.21 TL (Artış... % 4.62)
• 2021... 22.86 TL (Artış... % 32.82)
• 2022... 37.15 TL (Artış... 62.51)
• 2023... 89.53 TL (Artış... % 140.99)
* Son 5 yılda bilet ücretlerinde en yüksek artış 2023'te gerçekleştirildi.
2023'TE TÜRKİYE'DEKİ SİNEMA SALONLARI
Türkiye'nin 79'un şehrinde toplam 368 sinema salonu bulunuyor.
Sinema salonu olmayan iki il, Hakkari ve Malatya.
Malatya'da sinema salonunun bulunmamasının nedeni mevcut iki sinemanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmış olması.
368 sinemada toplam; 2.129 perde, 245.791 koltuk bulunuyor.
Sinemanın en fazla olduğu şehir İstanbul.
İstanbul; 79 sinemayla Türkiye'deki sinemaların % 21.46'sına sahip.
En çok sinemaya sahip 5 şehir şöyle;
İstanbul... 79
Ankara... 26
İzmir... 24
Bursa... 14
ALMANYA'DA EN ÇOK İZLENEN TÜRK FİLMLERİ
• Atatürk 1881-1919... 95.391
• Rafadan Tayfa 3: Galaktik Tayfa... 26.247
• Kutsal Damacana 4... 25.088
• Çok Aşk... 15.065
• Prestij Meselesi... 5.385
• İllegal Hayatlar... 3.665
• Kurak Günler... 3.251
• Son Akşam Yemeği... 2.676
• Sur'da Devran... 2.406
• 49... 1.701
• Musallat 3... 1.074
• Sevda Mecburi İstikamet... 1.169
• Hava Muhalefeti... 944
• Her Şeye Rağmen... 924
• Zübeyde - Analar Ve Oğullar... 889
• Güven Bana... 806
• Demir Kadın Neslican... 588
• Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar... 527
• Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi... 364
• Aşkın Saati 19:03... 334
• Üçlü Pürüz... 261
• Tamiri Mümkün Mor ve Ötesi... 178
• Oregon... 32