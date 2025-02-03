Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri bu yıl, 67'nci kez sahiplerini buldu.

En yetenekli sanatçıların ve yılın en büyük hitlerinin ödüllendirildiği 2025 Grammy Ödülleri töreni, dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena’da düzenlendi.

Beyonce, müzik kariyeri boyunca ilk kez 'Cowboy Carter' ile 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı. Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı oldu.

Ünlü şarkıcının bu yıl aldığı üç daldaki ödül, kariyerindeki Grammy ödülleri sayısını 35'e çıkardı. 'En iyi Country Albümü' ödülünü Beyonce'ye müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Taylor Swift takdim etti.

REKLAM

Gecede önemli ödülleri olan diğer isimler arasında Lady Gaga, Kendrick Lamar ve Shakira da vardı.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen 'Now and Then' ile En İyi Rock Performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı 'Hackney Diamonds' ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.

Gecede ayrıca geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter da ödüle lâyık görüldü.

İşte 2025 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın Kaydı

Kendrick Lamar - Not Like Us

Yılın Albümü

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Yılın Şarkısı

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Prodüktörü

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı

Sabrina Carpenter - Espresso

En İyi Pop İkilisi

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

En İyi Pop Vokal Albümü

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

Justice & Tame Impala - Neverender

REKLAM

En İyi Dans Pop Kaydı