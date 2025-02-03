2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu: Beyonce ilk kez 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı
Müziğin Oscarları olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Geceye damga vuran isim, aldığı üç ödülle Beyonce oldu. Taylor Swift, Lady Gaga, Shakira, Kendrick Lamar gibi ünlü isimler de Grammy gecesinden eli boş dönmedi
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri bu yıl, 67'nci kez sahiplerini buldu.
En yetenekli sanatçıların ve yılın en büyük hitlerinin ödüllendirildiği 2025 Grammy Ödülleri töreni, dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena’da düzenlendi.
Beyonce, müzik kariyeri boyunca ilk kez 'Cowboy Carter' ile 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı. Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı oldu.
Ünlü şarkıcının bu yıl aldığı üç daldaki ödül, kariyerindeki Grammy ödülleri sayısını 35'e çıkardı. 'En iyi Country Albümü' ödülünü Beyonce'ye müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Taylor Swift takdim etti.
Gecede önemli ödülleri olan diğer isimler arasında Lady Gaga, Kendrick Lamar ve Shakira da vardı.
Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen 'Now and Then' ile En İyi Rock Performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı 'Hackney Diamonds' ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.
Gecede ayrıca geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter da ödüle lâyık görüldü.
İşte 2025 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
Yılın Kaydı
Kendrick Lamar - Not Like Us
Yılın Albümü
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
Yılın Şarkısı
Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight
En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan
Yılın Prodüktörü
Daniel Nigro
Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen
En İyi Pop Solo Performansı
Sabrina Carpenter - Espresso
En İyi Pop İkilisi
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
En İyi Pop Vokal Albümü
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Justice & Tame Impala - Neverender
En İyi Dans Pop Kaydı
Charli XCX - Von Dutch
En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü
Charli XCX - Brat
En İyi Remiks Kaydı
Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)
En İyi R&B Performansı
Muni Long - Made for Me (Live on BET)
En İyi Geleneksel R&B Performansı
Lucky Daye - That’s You
En İyi R&B Şarkısı
SZA - Saturn
En İyi İlerici R&B Albümü
Avery*Sunshine - So Glad to Know You
NxWorries - Why Lawd?
En İyi R&B Albümü
Chris Brown - 11:11 (Deluxe)
En İyi Rap Performansı
Kendrick Lamar - Not Like Us
En İyi Melodik Rap Performansı
Rapsody Featuring Erykah Badu - 3:AM
En İyi Rap Şarkısı
Kendrick Lamar - Not Like Us
En İyi Rap Albümü
Doechii - Alligator Bites Never Heal
En İyi Country Solo Performansı
Chris Stapleton - It Takes a Woman
En İyi Country İkili/Grup Performansı
Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted
En İyi Country Şarkısı
Kacey Musgraves - The Architect
En İyi Country Albümü
Beyoncé - Cowboy Carter
En İyi Americana Performansı
Sierra Ferrell - American Dreaming
En İyi Latin Pop Albümü
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
En İyi Urban Müzik Albümü
Residente - Las Letras Ya No Importan
En İyi Meksikan Albümü
Carín León - Boca Chueca, Vol. 1
En İyi Afrika Müzik Performansı
Tems - Love Me JeJe
En İyi Global Müzik Albümü
Matt B & Royal Philharmonic Orchestra - Alkebulan II
En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü
Hans Zimmer - Dune: Part Two
En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı
Jon Batiste - It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)
En İyi Müzik Video
Kendrick Lamar - Not Like Us