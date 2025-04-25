2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Törenin 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacağı bildirildi.

2025 törenindeki sunuculuğuyla büyük beğeni toplayan Nikki Glaser, üst üste ikinci kez sunuculuk görevini üstlenecek.

"Bu yıl Altın Küre Ödülleri'ni sunmak, kariyerimde yaşadığım en eğlenceli deneyimdi" diyen Glaser, 2026'daki dönüşünü duyururken, "Bunu bir kez daha yapacağım için çok heyecanlıyım. Bu kez salonda White Lotus ekibi de olacak ve nihayet yeteneğimi fark edip beni geçmişi karanlık bir İskandinav pilates eğitmeni rolüyle dördüncü sezona dahil edecekler” şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.

83'üncü Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek. Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.

2025 Altın Küre Ödülleri, 10.1 milyon izleyiciye ulaşarak önceki yılın 9.4 milyonluk izlenme oranına göre önemli bir artış yakaladı. Törenin dijital izlenme oranı da yüzde 9 oranında yükseldi. Bu da Oscar Ödülleri ve Oyuncular Birliği (Screen Actors Guild) Ödülleri gibi canlı yayınlanan ödül törenlerinde izleyicilerin yavaş yavaş dijital platformlara yöneldiğini gösterdi.