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        Haberler Kültür-Sanat 2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

        2026 Oscar Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

        Gelecek yıl 98'incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstleneceği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:40
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        2026 Oscar Ödülleri'ni de o sunacak
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        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek 98’inci Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.

        O’Brien, bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin sunuculuğunu da üstlendi.

        Kendiyle dalga geçtiği absürt komedi tarzıyla bilinen O’Brien, 28 yıllık kariyerine 2021’de son verdikten sonra ‘Conan O’Brien Must Go’ adlı seyahat programıyla yeniden ekrana döndü.

        O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.

        Academy CEO'su Bill Kramer ve Academy Başkanı Janet Yang, komedyenin Oscar sahnesine geri döneceğini açıklarken O’Brien, “Gelecek yıl Oscarlara ev sahipliği yapmamın tek nedeni, Adrien Brody'nin konuşmasını bitirdiğini duymak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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        #2026 oscar ödülleri
        #oscar sunucusu
        #Conan O’Brien
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