22-28 Nisan haftasında AKM sanatla dolu

SİHİRLİ LAMBA- AİLE VE ÇOCUK

22 NİSAN- 13.00 ve 15.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Danimarkalı yazar Andersen’in ‘Parmak Kız’ adlı hikayesi ile ‘Alaeddin’in Sihirli Lambası’nı harmanlayarak uyarlanan ‘Sihirli Lamba’ isimli oyun, 22 Nisan’da AKM Çok Amaçlı Salonda minik izleyicisiyle buluşacak. Oyun, Hacivat’ın Karagöz’den sihirli olduğunu bilmediği bir lambayı temizlemesini istemesi ile başlayan serüveni konu alıyor.

TUTAR MISIN ELİMİ (MİRAS)- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

23 NİSAN- 17.00- AKM TİYATRO SALONU T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ve amatör çocuk halk dansları grubunun katılımıyla 23 Nisan'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek "Tutar mısın Elimi" adlı müzikli danslı oyunda, Hacivat ve Karagöz'ün maceraları anlatılıyor. Karagöz, kendisine bırakılan mirası bulmak için Hacivat'la Anadolu yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta Nasreddin Hoca, Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Acem ve Laz karakterleriyle tanışır ve çeşitli halk danslarını öğrenirler. Yolculuğun sonunda ise gerçek mirasın kültürleri olduğunu keşfederler. Eserin sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya, senaryosu Murat Yener Yıldırım ve Emre Egel'e aittir.

EAST BLACK SEA ANSAMBL ORDU’DAN ARTVİN’E TÜRKÜLERİMİZ-İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 24 NİSAN-19.00-AKM ÇOK AMAÇLI SALON İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 24 Nisan saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda ‘East Black Sea Ansamblı Ordu'dan Artvin'e Türkülerimiz’ adlı konseriyle seyirciyle buluşacak. Sanat yönetmenliğini ise Savaş Karaman üstlendiği konserde solistler Savaş Karaman, Mustafa Gökay Ferah ve Rıza Can Özel sahnede olacak. Kavalda Kenan Elmas, bass gitarda Alper Uğurlar, gitar da Şehmus Fidan ve ritm bölümünde Harun Koç yer alacak.

ROMEO VE JULIET 25 NİSAN- 20.00- 26 NİSAN- 20.00- 27 NİSAN- 20.00- 28 NİSAN- 20.00- AKM TİYATRO SALONU Türkiye Devlet Tiyatroları ve Yunanistan Atina Konser Salonu Megaron'un işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Romeo ve Juliet’ oyunu, 25-26-27-28 Nisan tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. William Shakespeare'in, aşk, ihanet, dostluk ve trajedi ile harmanlanan klasik eseri Romeo ve Juliet, bu kez Türk ve Yunan sanatçılar tarafından sahnelenecek. Yönetmenliğini Lefteris Giovanidis'in üstlendiği uluslararası prodüksiyonda Devlet Tiyatroları'ndan dört sanatçı ve bir ışık direktörü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan bir besteci rol alacak. ‘Romeo ve Juliet’in oyuncu kadrosunda Roula Pateraki, Calliope Chaska, Alp Ünsal, Eray Eserol, Nikos Karathanos, Maria Diakopanagiotou, Dimitris Charalampoboulos gibi isimler yer alıyor.

İZAHLI MÜZİK SAATİ ‘ACEMAŞİRAN’- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 25 NİSAN- 19.30- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 25 Nisan'da saat 19.30'da gerçekleşecek olan ‘İzahlı Müzik Saati’ programında "Acemaşiran" makamına odaklanıyor. Şef M. Hulisi Yücebıyık yönetiminde ve Hüseyin Kıyak'ın anlatımıyla düzenlenecek olan program AKM Çok Amaçlı Salonda dinleyicileri ile buluşacak. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- BAHARA MERHABA KONSERİ

26 NİSAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın "Bahara Merhaba" konseri 26 Nisan'da saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Şef Can Okan yönetimindeki orkestra, sahnede Janoska Ensemble ağırlayacak. Programda W.A. Mozart'un Fi̇garo'nun Düğünü Operası Üvertürü, Janoska Ensemble'ın kendi besteleri ve Paganini, P. McCartney gibi bestecilerin eserleri yer alacak. Konserde Slovakya kökenli beş usta müzisyenden oluşan Janoska Ensemble, klasik müziği caz ve Latin müziği etkileriyle zenginleştirerek dinleyicilere etkileyici bir performans sunacak.

BAHAR ŞARKILARI- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU 26 NİSAN- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun ‘Bahar Şarkıları’ konseri 26 Nisan saat 19.00’da dinleyicileri ile buluşacak. Repertuvarında ‘Baharın Zamanı Geldi’, ‘Bir Bahar Akşamı’, ‘Bahar Bitti Güz Bitti’, ‘ Bahar Oldu Düstün Dile’ gibi bahar temalı şarkılar yer alacak konser AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. CARMINA BURANA- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ