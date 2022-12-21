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24 Aralık'ta Arter'de 'Uzun Cumartesi'

Arter, 'Uzun Cumartesi' uygulamasının geçerli olacağı 24 Aralık Cumartesi günü kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak.

24 Aralık'ta Arter'de 'Uzun Cumartesi'


Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Rehberli Turlar, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. “Uzun Cumartesi” uygulamasının geçerli olacağı 24 Aralık’ta 19:00 ve 22:00 saatlerinde ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olacağı rehberli turlar için kayıt yaptırmak gerekmiyor.

Başımızda Siyahtan Bir Hâle: Sanatçı Eşliğinde Sergi Turu, 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı saat 20:00’de Arter’in -1 katındaki galeride gerçekleşecek. Ahmet Doğu İpek’in gerçekleştireceği etkinlik, sergi turunun ardından katılımcıların sorularını ve kişisel izlenimlerini sanatçıyla paylaşmasına da alan tanıyacak. Başımızda Siyahtan Bir Hâle sergisi, Ahmet Doğu İpek’in 2020–2022 yılları arasında farklı mecraları kullanarak ürettiği eserleri bir araya getiriyor. Kum fırtınası, yanardağ patlaması, heyelan ve güneş tutulması gibi doğa olaylarından yola çıkan resimler, çizimler, yerleştirmeler ve video eserler, insan ölçeğini aşan görkemli varoluşlarıyla hem büyüleyici hem de ürkütücü bir nitelik üstlenen bu fenomenleri soyut bir dille yorumluyor. Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Başımızda Siyahtan Bir Hâle: Sanatçı Eşliğinde Sergi Turu’na katılmak için etkinlik tarihinden önce mailto:" turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter, “Uzun Cumartesi” kapsamında bir imza gününe de ev sahipliği yapacak. Ayşegül Sönmez, 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı saat 19:00’da Everest Yayınları’ndan çıkan Çağdaş Sanat Var Mı? başlıklı kitabını Arter Kitabevi’nde okurlar için imzalayacak. İmza gününe katılım ücretsiz ve kayıt gerektirmiyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.

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