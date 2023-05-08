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30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 30. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz+ konserlerinde sahneye çıkacak ve albüm kaydedecek müzisyenler açıklandı

30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
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HABERTURK.COM

Bu yıl 21. yaşına giren Genç Caz+ programı için yapılan başvurular arasından seçilen gruplar ve solo projeler, 7 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de yapılan değerlendirme konseriyle belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quartet ft. Peter Shalamov, Keskin Band, Projektiles ve Zonda 4, bu yıl Genç Caz+ programına katılarak 30. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde dinleyiciyle buluşacak.

Seçilen Genç Cazcılar ayrıca, İKSV’nin kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ve 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu desteği ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Caz+ albümünün bu yılki edisyonunda birer şarkıyla yer alacak.

Genç Caz+ finalistleri, 9, 10 ve 16 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda yapılacak.

Parklarda Caz etkinliklerinde ücretsiz olarak dinlenebilecek. Finalistler ayrıca, Genç Caz+ albümü sayesinde müzik sektörünün değerli isimleri, profesyonel müzisyenler, ses mühendisleri, fotoğrafçılar ve editörlerle çalışma şansını yakalayacak.

Genç Caz+’nın Seçici Kurulu’nda bu yıl müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Ogün Sanlısoy, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

Genç Caz+ programı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen 30 yaş altındaki genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi, yönlendirmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Genç Caz+ konserleri, geçen 21 yıl içerisinde 100’e yakın genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı.

İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz+ katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz+’ya katılan müzisyen ve topluluklar arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Cem Tuncer, Büşra Kayıkçı, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçınar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Biçer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can Tutuğ, Cazzip Project, The Kites ve Gagarin Jazz Band bulunuyor.

YEŞİLLE CAZ BİR ARADA: PARKLARDA CAZ

İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren renkli etkinliklerinden Parklarda Caz bu yıl da İstanbulluları bekliyor.

9, 10 ve 16 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek.

Parklarda Caz etkinliklerinde; Swing’it ve Anadolu funk, krautrock ve Afrobeat’i başarıyla harmanlayıp progresif bir anlayışı imzası hâline getiren jam topluluğu Takeshi’s Cashew’un yanı sıra ve Genç Caz+ konserlerinin yetenekli finalistleri dinlenebilecek.


9 Temmuz Pazar // Beylikdüzü Yaşam Vadisi
Saat: 17.45
Genç Caz+ Finalistleri
Takeshi's Cashew

10 Temmuz Pazartesi // Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro
Saat: 18.45
Genç Caz+ Finalistleri
Takeshi's Cashew


16 Temmuz Pazar // Şişli Habitat Parkı
Saat: 18.30
Genç Caz+ Finalistleri
Takeshi's Cashew

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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