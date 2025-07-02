'32. İstanbul Caz Festivali' Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde, Chucho Valdes Royal Quartet sahne aldı

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış konserinde, 83 yaşındaki usta sanatçı Chucho Valdes dinleyiciyle buluştu.

Konser öncesinde açılış konuşması yapan Festival Direktörü Harun İzer, hep beraber çok güzel bir festival yaptıklarını belirterek, "Bu akşam festivalimiz çok değerli bir konserle başlayacak. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim, bu festivaller sizlerle var oluyor. Hep beraber arkada kocaman bir ekip çalışıyor. Burada sizlerin varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Şu koca sahneye bakıp sizleri bir arada görmek, birlikte olmak bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

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Valdes ise ilk konserini 9 yaşında verdiğini vurgulayarak, "Bir Mozart eseriydi. Ama o konserin bir farkı vardı çünkü o zaman hayal kurmaya başladım. Küba'da Mozart'ı hayal edin. Kız arkadaşımla çaldığım en güzel yerleri alalım ve Küba ulusal ritmini koyalım dedik. 'Mozart a la Cubana' adlı bir şarkı yaptık" ifadelerini kullandı.

İspanyolca konuşup konuşmaması gerektiğini bilmediğini söyleyen Valdes, neredeyse hiç kimsenin üzerinde çalışmadığı Punto Cubano adında bir şarkısını da seslendireceklerini aktardı.

Valdes, Güney Amerikalı biriyle evlendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Arjantinli bir kadın. Onun için bir tango yazmayı düşündüm. Ama sorun şu ki ben Kübalıyım. Rumba, salsa, tango söylüyorum. Küba tarzı bir tango yazmayı düşündüm. Küba tangosu. Adı 'Lorena's Tango'." 7 Grammy ödüllü Valdes'e, davulda Horacio El Negro Hernandez, bas gitarda Jose A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino eşlik etti. FESTİVAL 17 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK Festival programında Hermanos Gutierrez müzik grubu bugün, besteci ve piyanist Max Richter yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin 4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda konser verecek. REKLAM Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek. Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak. CAZ VAPURUNDA İSTANBUL BOĞAZI EŞLİĞİNDE KONSER Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'da aynı sahneyi paylaşacak.