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        Haberler Kültür-Sanat 6 yıldır kapalı gişe oynayan Amadeus ilk kez Harbiye'de

        6 yıldır kapalı gişe oynayan Amadeus ilk kez Harbiye'de

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, tiyatro sahnelerinin en çok konuşulan yapımlarından "Amadeus", 16 Haziran akşamı İstanbul'da, yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenecek. Bu aynı zamanda Amadeus'un bugüne kadarki kapasitesi en yüksek temsili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:48
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        Amadeus ilk kez Harbiye'de
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        Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki efsanevi ismini, Mozart ve Salieri’yi merkeze alan “Amadeus” oyunu usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle, 6’ncı sezonunda da kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.

        Selçuk Yöntem’in etkileyici performansıyla hayat verdiği Salieri karakteri, Tansu Biçer’in yorumuyla sahnede vücut bulan Mozart ve bu kez Costanze karakterinde Özlem Öçalmaz’lı kadrosuyla Amadeus, İstanbul’un en özel açık hava sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

        5 BİN KİŞİYE OYNAMAK HEYECANLI OLACAK!

        Altı sezondur Amadeus sahnesinde olan Selçuk Yöntem, “Harbiye Açıkhava'da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

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        Amadeus, görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 16 Haziran akşamı 18. yüzyıl Viyana’sına götürecek.

        Mesaisine yaz aylarında kısa bir mola verecek Amadeus ekibi, Kasım ayında Diyarbakır ve Gaziantep’te seyirciyle buluşacak.

        *16 Haziran, Pazartesi / Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

        *21 Kasım Cuma, 20:30 /Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi

        *22 Kasım Cumartesi, 20:30/ Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

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        #Amadeus
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
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