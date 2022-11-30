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"90’lar Maratonu" 10 Aralık'ta Salt'ta

Salt’ın “Sahnede 90’lar” sergisi kapsamında hazırlanan “90’lar Maratonu” söyleşileri 10 Aralık Cumartesi günü Salt Beyoğlu’nda başlıyor.


Salt, Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki kültürel ortamını sahne ve performans kavramları etrafında irdeleyen Sahnede 90’lar sergisi kapsamında 90’lar Maratonu temalı bir söyleşi dizisi gerçekleştiriyor.
10 Aralık Cumartesi günü 14.00-19.00 saatlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da peş peşe düzenlenen üç söyleşide, söz konusu on yılda disiplinlerarası üretim ve yatay ilişkilere öncelik veren Seretonin sergileri ve Assos Gösteri Sanatları Festivali ile Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği (DAGS) yürütücülüğündeki Performans Günleri’ne odaklanılacak. Bu etkinlikleri organize eden ekip üyeleri ve katılımcı sanatçılar, dönemin sanat ortamında deneysel üretimlere ve müşterek çalışma biçimlerine verilen önemi değerlendirecek.

“İki Doz Seretonin”

Programın ilk bölümü, 1989’da başlayan Seretonin serüvenini odağına alıyor. Üç yıl arayla iki defa düzenlenen etkinliklerin çekirdek ekibini oluşturan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu genç sanatçılar Arhan Kayar ve Cana Dölay ile aynı okulun Fotoğraf Ana Sanat Dalı'ndan mezun Çağatay Karaçizmeli, Salt’tan Amira Akbıyıkoğlu moderatörlüğünde Seretonin’lere özgün ve delişmen bir nitelik kazandıran anlayıştan söz edecek. Katılımcı sanatçılardan Tan Oral Feshane’deki Seretonin I, Aydın Teker ise Yedikule Gazhanesi’ndeki Seretonin II’ye ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

“Duyarlı, Spontane ve Tehlikeli”

Maratonun Ayşe Draz moderatörlüğündeki ikinci oturumunda ise, 90’ların ikinci yarısında Çanakkale’ye bağlı Behramkale köyünü ve Assos antik kentini bir sahneye dönüştüren Assos Gösteri Sanatları Festivali ele alınacak. 1991 yılında Şule Ateş ve Zişan Uğurlu ile beraber kültürlerarası diyaloğa dayalı bir tiyatro yapma şiarıyla Ya Da Tiyatro’yu kuran ve 1995’te festivalin genel sanat yönetmenliğini üstlenen Hüseyin Katırcıoğlu’na (1953-1999) bu macerada eşlik etmiş olan yol arkadaşları, bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Festivalin dekor ve kostüm tasarımlarına imza atan Çağla Ormanlar ile Selçuk Gürışık, mimar ve hikâye anlatıcısı Asiye Cengiz ve Ya Da Tiyatro’dan Şule Ateş imece usulü üretime dayalı festival bağlamında mekâna özgü çalışma biçimlerini ve yerel halkla kurulan ilişkileri değerlendirerek yeni tartışmalar açacak.

“Sahnede Alper Maral”

Üçüncü oturum öncesinde Performans Günleri katılımcılarından Alper Maral, 90’ların kolektif ruhuna ithafen bir performans sunacak.

“Performans yapmak ya da yapmamak: İşte bütün mesele bu!”

1995’teki Genç Etkinlik 1 sergisinde yolları kesişen genç ve heyecanlı bir ekibin girişimi olan Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği’nin (DAGS) kurucu ekibinden Ali Can Yaraş, Nadi Güler, Didem Dayı ve Genco Gülan ile derneğin ikinci döneminde görev alan İnsel İnal, performansın özündeki sürekli deneyimi göze alma durumu üzerine söyleşecek. Ayşe Draz moderatörlüğündeki son oturumda ilki 1996’da AKM’de, ikincisi ise Darphane-i Âmire binalarında düzenlenen Performans Günleri’nin 90’lar sanat ortamına katkıları ele alınıp kırılma noktaları tartışmaya açılacak.

Söyleşileri, saat 19.00’da Salt Beyoğlu Mutfak alanında rambomozart ve Age Reform’un sahne alacağı DJ performansları izleyecek. 90’lar Maratonu söyleşileri ve Türk Tuborg A.Ş. katkılarıyla düzenlenen DJ performansları herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.
Programın merkezindeki Seretonin, Assos Gösteri Sanatları Festivali ve Performans Günleri etkinliklerinin hikâyelerini arşiv malzemeleri üzerinden yeniden gündeme getiren Sahnede 90’lar sergisi, 12 Şubat 2023’e kadar Salt Beyoğlu ve Salt Galata’da ziyarete açık.
Sahnede 90’lar, Salt’ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin Our Many Europes [Avrupalarımız] programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

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