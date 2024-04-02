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        Abdullah Zeydan'ın memnu hakları geri alındı

        31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alındığı açıklandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:03
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        Abdullah Zeydan'ın memnu hakları geri alındı
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        DEM Parti, seçilmiş Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının seçimden iki gün önce Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine geri alındığını duyurdu.

        Van'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı. 12 ilçede DEM Parti, 1 ilçede ise AK Parti başkan çıkardı.

        DEM Parti bugün yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala idari bir yazıyla, 2022’de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı.

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        Buna göre yetkili savcılık, bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.

        Açıklamaya göre, mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.

        2022’DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

        Mahkeme, Zeydan’ın ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

        "HALK İRADESİNİ YOK SAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ"

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "halkın iradesine saygı duymaya" çağrısı yapılarak, “Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz! Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz" denildi.

        * Memnu haklar, kişinin mahkumiyeti nedeniyle mahrum edildiği haklara deniyor.

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