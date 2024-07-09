'Acâibü’l Temaşa' AKM'de

Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği “Acâibü’l Temaşa” adlı musikîli oyun Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği tek perdelik oyun, Hakiki ile Hayalî’nin hudutlarında geçiyor ve izleyicilere sıra dışı bir temaşa sunuyor. Oyun, dört fasıl ve tek celsede, beş aktör tarafından toplam 17 rolün canlandırıldığı bir gösteri olarak dikkat çekiyor.

Eserde, fenni kanunların bildiğimiz gibi işlemediği, hakiki ile hayalînin sınırlarında bir dünyada, insanların günahlarının bedelini en süratli halde dünyada ödeyecekleri tek celselik bir dava anlatılıyor.