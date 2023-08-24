Adalı yazarlar okurlarıyla buluşuyor

26-27 Ağustos tarihlerinde Adalar’da düzenlenecek olan “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” etkinlikler dizisi, ilginç konular ve değerli konuklarla İstanbullu edebiyat severleri karşılamaya hazırlanıyor. İki gün boyunca Büyükada Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Büyükada Adalar Müzesi, Heybeliada Sahaf ve Burgazada Su Sporları Kulübü’nde düzenlenecek farklı oturumlarda aralarında İpek Çalışlar, Ahmet Ümit, Gündüz Vassaf gibi isimlerin de bulunduğu yazarlar kitapları üzerine konuşmalar yapacaklar. Adalar’ın yerel tarihi üzerine kitaplarıyla bilinen yazarlar da anılar, anlatılar ve söyleşiler üzerinden Adalar tarih yazımı üzerine konuşacaklar.

Ayrıca Çelik Gülersoy Kültür Merkezi bahçesine kurulan stantlarda yolu son yüzyıl içinde Adalar’dan geçmiş yazarların yüzlerce kitabı sergilenecek, satılacak ve söyleşiler sonrasında imzalanacak.

Adalar Müzesi, Adalar Belediyesi ve Adalar kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerin tamamı ücretsiz.