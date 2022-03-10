'Oyuncular dublör kullanmadı' 0:00 / 0:00

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'Adanış Kutsal Kavga' adlı sinema filminin galası yapıldı. Filmin idari yapımcısı, senaryo yazarı ve başrol oyuncusu Baki İlhan, davetlilere "Türk sinema tarihinin en iddialı en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve bugün buradayız. Atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü hayatta tutmak uğruna orantısız bir güce karşı savaş veren onurlu ve soylu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz birlikte. Tıpkı bu milletin gençleri gibi tıpkı tarihten bugüne kadar gelen kahramanlarımız gibi. İnşallah sizlere layık bir proje ortaya çıkmıştır" sözleriyle seslendi.

Baki İlhan, sözlerini 'Adanış Kutsal Kavga'nın yapımcısı Şenel İlhan beyefendiye huzurlarınızda çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ortaya çıkan senaryo kalibresi çok yüksek ve çok güçlü bir senaryoydu. Bu noktada doğru isimleri bir araya getirmek çok zor oldu. Bu zorlu sürecin sonunda bizi mutlu olacağımız bir sonuçla kavuşturan yönetmenimiz Emir Khalilzadeh’dir. Aynı şekilde filmin en büyük şanslarından biri de İlker Can Karagül, aksiyon yönetmenimizdir. Türkiye hiç görülmemiş bir aksiyon filmi olduğunu söyleyebilirim. Aslında dünya üzerinde aksiyon işinin Türkiye’den sorulması lazım, biz geri kalmışız. İnşallah bu film bir milat olur" diyerek tamamladı

'Adanış Kutsal Kavga'nın başrolünde yer alan İsmail Filiz ise "Kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye’de çok zor, yapımcıların pek tercih etmediği bir iş, sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız. Hazırlığımız çok ciddi bir süreçti. Biz bu filmi ilk önce masada çektik daha sonra kayda girdik. Baki Bey’e de bu anlamda teşekkür ediyorum. Maddi manevi oyuncuların her türlü ihtiyacını, filmin her türlü ihtiyacını karşıladı. Filmi izlemeye gelen herkesin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı" şeklinde konuştu.

Gösterime 11 Mart'ta girecek olan 'Adanış Kutsal Kavga', beş yüz yıllık kadim bir mücadelenin hikâyesini anlatıyor. İstanbul’un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen bu soluk kesici aksiyon filmi, Türk sinemasında standartları yeniden belirleyecek.