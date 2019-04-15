Agnes Varda, Cannes 2019'un afişinde

Bu yıl 13 - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin afişi yayınlandı.

Afişte 29 Mart'ta hayatını kaybeden usta yönetmen Agnes Varda'nın fotoğrafı yer aldı. Varda'nın 1954'te, 26 yaşındayken yönettiği ilk filmi La Pointe Courte'nin çekimleri sırasında çekilen fotoğrafta usta yönetmen teknik ekipten bir görevlinin omuzlarında vizörden bakarken görülüyor.

Fransa'nın güneyinde Sete sahillerinde çekilen La Pointe Courte bir yıl sonra yarışma dışı olarak Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti.

13 Mayıs'ta başlayacak olan festivalde jüri başkanlığını Paramparça Aşklar Köpekler, Biutiful, Babil, 21 Gram gibi filmleriyle 2000'li yılların en başarılı yönetmenlerinden biri olan Alejandro Gonzalez Inarritu yapacak.