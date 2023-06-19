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AKM'de 'Andrea Chenier' operası sahnelendi

İstanbul Opera Festivali kapsamında AKM'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini bu sezon yaptığı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun eseri "Andrea Chenier" operası sahnelendi.

AKM'de 'Andrea Chenier' operası sahnelendi
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HABERTURK.COM

Bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini bu sezon yaptığı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun eseri "Andrea Chenier" operası AKM'de sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenen operada, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'nin yaşamından kesitler sunuldu.

Opera metni Luigi Illıca'ya ait olan çalışmanın rejisörlük ve dramaturjiliğini Recep Ayyılmaz, opera şefliğini ise Raoul Grüneis üstlendi.

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