AKM'de Ocak 2024 etkinlikleri AKM, 2024 yılına birbirinden özel etkinliklerle giriyor. Türkiye'nin en yeni ve benzersiz sahne teknolojisine sahip Atatürk Kültür Merkezinde , yılın ilk ayında sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor

Ocak ayında, AKM Tiyatro Salonu’nda, ‘Rumuz Goncagül’, ‘Gidion’un Düğümü’, ‘Toz’, ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ oyunları sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ‘La Bohème, ‘Faust’ ve ‘Don Giovanni’ operası ve ‘Fındıkkıran’ balesi Ocak ayı boyunca AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

İDSO’nun her cuma klasikleşen konserlerine ise dünyaca ünlü şefler ve sanatçılar konuk olmaya devam ediyor.

YENI YIL KONSERİ // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 2 OCAK 2024 SALI 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2024’ü ‘Yeni Yıl Konseri’ ile kutlamaya hazırlanıyor. 2 Ocak 2024 akşamı gerçekleşecek olan konser, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesinde olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosu’nun şefi ise Volkan Akkoç olacak.

FINDIKKIRAN // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ// 3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// 6 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00// 10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// 17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// 24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// 27 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği Fındıkkıran balesi 6-10-17-24-27 Ocak 2024 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği ‘Fındıkkıran’ balesinin koreografisi Mehmet Balkan’a (M. Petipa – L. Ivanov’dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

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‘M.FATİH ÇITLAK’IN ANLATIMIYLA’ ASİTANE MEŞKLERİ // TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU// 3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// AKM TİYATRO SALONU

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’nun icra edeceği, M.Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla Asitane Meşkleri dinletisi 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşuyor.

LA BOHEME // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 4 OCAK 2024 PERŞEMBE 20:00 // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 20.00 // 31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, 4-25-31 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak olan ‘La Boheme’ Operası, Besteci Giacomo Puccini’nin (1858-1924) başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından yazılan bu dramatik ve romantik opera, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında sayılır. İtalyanca seslendirilecek olan eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

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RUMUZ GONCAGÜL // İSTANBUL DEVLET TİYATROSU // 5 OCAK 2024 CUMA 20.00 // 6 OCAK 2024 CUMARTESİ 20.00// AKM TİYATRO SALONU

Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın ‘Rumuz Goncagül’ adını verdiği 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle çalışan kadınların sıkışmışlığını anlatan çağdaş orta oyunu, 5-6 Ocak tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak. Oyunun yönetmenliği Zafer Algöz yapıyor, Timur Selçuk ise müzikleri ile eşlik ediyor.

BRUCKNER’İN 200. DOĞUM YILI KONSERİ // İSTANBUL DEVLET SENFONİ DENİZBANK ORKESTRASI // 5 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2024 yılının ilk konserinde; sanatla geçmiş yaşamı, titizlikle ortaya konmuş eserleri ve alçakgönüllü karakteriyle müzik tarihinin kendine has portresi Anton Bruckner’i anıyor. Tayland Filarmoni Orkestrası şefi Alfonso Scarano yönetimindeki orkestra, ölümünün 200. yılında, İngiliz bestecinin en sevilen eserlerinden olan 4. Senfonisi’ni seslendirecek. Ayrıca S. Prokofiev’in, toplumsal çalkantılar ve kişisel göçlerle geçen yaşamında, tamamlandıktan sonra halkla buluşması tam on yıl alan Keman Konçertosu (No.1), Kerson Leong tarafından seslendirilecek.

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GOLDEN HORN BRASS // KAHVE KONSERLERİ // 06 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi. Hem orkestra repertuvarında hem de eğitim alanında uzmanlaşmış seçkin müzisyenlerden oluşan topluluk, Kahve Konserleri kapsamında AKM’de olacak.

RICHARD // 7 OCAK 2024 PAZAR 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği ‘Richard’ oyunu 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

DERVİŞ // DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU// 9 OCAK 2024 SALI 20.00// AKM TİYATRO SALONU

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı gerçeği arama çabasını anlatan, Anadolu Türklüğü’nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesinin temsili olan ‘Derviş’ gösterisi, Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkacak. Taptuk Dergâhına girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus’un dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini, barış dostluk dilinin ilahilerini, türkülerini aktaran ‘Derviş’ temsilinde, müzik ve dans şiire dönüşerek ruh buluyor ve estetik boyut kazanıyor. Prof. Dr İskender Pala’ya ait, sanat yönetmeni Yıldız Çankaya’nın koreografisiyle sahnelenecek temsilde, Yunus Emre’ye oyuncu Poyraz Deniz Genç hayat veriyor.

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FAUST // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 11 OCAK 2024 PERŞEMBE 20.00 // 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Gounod’nun başyapıtı ‘Faust’u 11 ve 13 Ocak tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’nun başyapıtı ‘Faust’ operasının librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré’ye ait.

MEŞK ZAMANI // MEYDAN MEŞKLERİ // 11 OCAK 2024 PERŞEMBE19.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edilecek olan ‘Meşk Zamanı’ konseri 11 Ocak 2024 Perşembe saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda müzikseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI // 12 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İtalyan şef Carlo Rizzari yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta zengin bir repertuvar ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. G. Rossini’nin Semiramide Operası Uvertürü ile başlayacak olan konserde L. v. Beethoven’ın İkinci Piyano Konçertosu, solist Burçin Büke tarafından seslendirilecek. W. A. Mozart’ın Beşinci Keman Konçertosunun solist Tuncay Yılmaz yorumunun ardından bestecinin gençlik dönemine ait, J. Haydn etkisinde yazdığı senfonisi (No.25) dinleyiciler ile buluşacak.

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TANGOPERA // İSTANBUL DEVLET TİYATROSU// 12 OCAK 2024 CUMA 20.00 // 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 12 Ocak ve 13 Ocak günleri AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek ‘Tangopera’ müzikali Beyoğlu’nda eski bir handa yaşayan renkli kiracıların hikayesini anlatıyor. Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in yazdığı ve Elif Erdal’ın yönettiği müzikalin beste ve müzikleri ünlü sanatçılar Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’e ait.

LALE DEVRİ BESTEKARLARI // İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU // 12 OCAK 2024 CUMA 19.00// AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezinde vereceği konserde müzik severleri Lale Devri bestekarları ile tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Osmanlı tarihinin barış, eğlence, zevk, yenileşme ve reform gibi süreçlerinin başlangıcı olarak bilinen 1718-1730'lu yıllar arasını kapsayan eserler Ferruh Yarkın yönetiminde icra edilecek.

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YENİ YILA MERHABA // KAHVE KONSERLERİ// 13 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Klarnet Orkun Uyar, Korno Kübra Çadıroğlu Uyar ve Piyano İrem Yalçıner triosu sanat tutkusuyla, unutulmaz bir müzikal deneyim sunmak için bir araya geliyor. Seçkin repertuvarı ile birlikte ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri ile Atatürk Kültür Merkezinde…

FILM ON THE STAGE // 14 OCAK 2024 PAZAR 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Sinema tarihinde kendine yer edinmiş ‘Titanik’, ‘Baba’, ‘Kadın Kokusu’, ‘Gladyatör’ gibi filmlerin müziklerini, unutulmaz anlarını ve hafızalarda uyandırdığı temaları dans, drama performanslarının sahneleneceği ‘Film On The Stage’ AKM Türk Telekom Opera sahnesinde izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Ersin Ayhan’ın yaptığı performansta; unutulmaz film müziklerini şef Musa Göçmen ve orkestrası, solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören sevilen film şarkılarını, performanslarıyla renklendirecek. Galip Emre’nin klasik ve modern dans koreografisiyle, film sahneleri canlandırılacak.

YENİ YIL KONSERİ: FERAHNAK// CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU// 14 OCAK 2024 PAZAR 11.30// AKM TİYATRO SALONU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu tarafından, 14 Ocak 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek ’Yeni Yıl Konseri: Ferahnak’ın ilk bölümünde, Ferahnâk makamında bir takım icra edilecek. Bestesi ve yürük semaisi Zekâi Dede’ye, ağır semaisi Dede Efendi’ye ait olan takımı, makamın peşrev ve saz semaisi gibi saz eserleri ve parlak şarkıları tamamlayacak. Konserin ikinci bölümünde önce Murat Aydemir tanbur, Volkan Ertem (-viyolonsel ve konuk sanatçı Furkan Bilgi kemençe performanslarıyla saz eserleri repertuvarından seçkin örnekleri, taksimlerle süsleyerek icra edecek. Solist Ezgi Köker Aldemir, klasik ve neoklasik eserlerden oluşturduğu bir repertuvarla dinleyici huzuruna çıkacak. Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın şefliğindeki konser, koronun seslendireceği Kürdîlihicazkâr eserlerle son bulacak.

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TİMSAH ATEŞİ // 14 OCAK 2024 PAZAR 20:30 // AKM TİYATRO SALONU

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı ‘Timsah Ateşi’, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

TÜRKÜLERLE BİR KASTAMONU MASALI // İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU // 16 OCAK 2024 SALI 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirilecek 'Türkülerle Bir Kastamonu Masalı' konseri Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilerle buluşuyor. Uğur Kaya yönetimindeki konserin solistleri Aynur Erdoğan, Hamdiye Efeoğlu, Elif Buse Doğan eşlik edecek. Konuk solistler ise TRT Ses Sanatçısı Adile Kurt Karatepe, İbrahim Suat Erbay ve Ankara Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı Sıtkı Akın.

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MEZOPOTAMYA’DAN EGE’YE // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 16 OCAK 2024 SALI 20:00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, özel bir konser ile sanatseverle buluşuyor... 16 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek ‘Mezopotamya’dan Ege’ye’ konseri, içinde yaşadığımız coğrafyamızın nadir operatik hikayelerini müziğe aktaran G.F.Händel, T. Traetta, C.W.Gluck, G.Rossini, J. Offenbach gibi büyük bestecilerin eserlerinden seçkileri Mert Süngü'nün seslendireceği gecede, Prof. Dr. İlber Ortaylı da anlatımı ile konsere zenginlik katacak.

JÜLİDE YALÇIN- HYUN SOON TEKİN KEMAN PİYANO RESİTALİ// // 17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Jülide Yalçın ve Hyun Soon Tekin’i aynı sahnede buluşturan ‘Keman-Piyano Resitali’ 17 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverler ile buluşuyor. Konserde, W.A Mozart’tan, P. Sarasate’den ve C. Franck’tan eserler icra edilecek.

DON GIOVANNI // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 18 OCAK 2024 PERŞEMBE 20:00// 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği ‘Don Giovanni’ operası, 18 ve 20 Ocak tarihleri arasında AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

GIDION’UN DÜĞÜMÜ // ANKARA DEVLET TİYATROSU // 19 OCAK 2024 CUMA 20.00 // 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 20.00 // 21 OCAK 2024 PAZAR 15.00 //AKM TİYATRO SALONU

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Johnna Adams’ın yazdığı çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstlendiği, oyuncular Meltem Baytok, Ebru Nil Aydın’ın hayat verdiği ‘Gidion’un Düğümü’ oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 19-20-21 Ocak tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda sahneye taşınıyor. Oyunun konusu ise şöyle: “Çocukluk masum olmak demek değildir... Masumiyeti hızla kaybetme durumudur...” 418 numaralı sınıfta bir ilkokul öğretmeni ve bir annenin benzersiz randevusu, ait olduğu sistemi eleştirirken; günümüzde gerçekliğin yerini alan sosyal medya, ebeveyn ve eğitimci olma, aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücüne dair düşüncelerimizi sorgulamamıza neden oluyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI // 19 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

19 Ocak’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek konserde kendi alanlarında büyük saygınlık kazanmış dört ünlü solist, Mozart’ın Konçertant Senfonisi’ne hayat verecek. Klarnet sanatçısı Sabina Meyer, birçok prestijli ödülün sahibi ve 2010 yılında Fransız hükümeti tarafından Kültür ve Sanat Nişanına lâyık görülmüştür. İsviçreli kornist ve şef Bruno Schneider, Korno Akademisi'nin kurucularından ve İsviçre Korno Topluluğu ile Uluslararası Korno Topluluğu'nun da başkanlığını yapmaktadır. Norveçli fagot sanatçısı Dag Jensen, Oslo ve Münih’teki konservatuarlarında profesörlük unvanı taşıyan başarılı bir kariyere sahiptir. Venezuelalı obua sanatçısı Sergio Sánchez ise genç yaşında birçok ödül kazanmış ve başarılı kayıtlara imza atmış bir oboisttir. Bu parlak solistlerin taçlandıracağı müzik şöleninde, değerli şef Sascha Goetzel yönetimindeki orkestra aynı zamanda R. Strauss’un, ‘Bir Kahramanın Hayatı’ adlı eseriyle de dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

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TANGOLARDAN YEŞİLÇAMA // İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU // KAHVE KONSERLERİ // 20 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Atatürk Kültür Merkezinin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri, 20 Ocak’taki programında Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları müzikseverler ile buluşuyor. Konsere eşlik edecek solistler, Jülide Karan, İrem Sağer, Uğur Çınar ve Eda Karaytuğ…

ODADAKİ SİHİRBAZ// 21 OCAK 2024 PAZAR 14.00 ve 16.00// 30 OCAK 2024 SALI 14.00 ve 16.00// AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Kubilay QB Tunçer’in yönetimindeki ‘Odadaki Sihirbaz’ adlı gösteri 21 Ocak ve 30 Ocak’ta 14.00 ve 16.00 saatlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da minik izleyicilerle buluşuyor. 3+ yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir deneyim sunacak 50 dakikalık bu oyun, dünya genelinde 16 yıldır sergilenen QB Tuçer’in oyunlarıyla dolu. İzleyiciler, havada uçuşan sihirler ve rengarenk görsel şölen ile unutulmaz anlar yaşayacak.

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CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEHTER MÜZİĞİ // İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU// 23 OCAK 2024 SALI 20.00// AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Sanat Yönetmeni M. İhsan Özer ve mehterbaşı Şükrü Alkan yönetiminde 23 Ocak 2024 Salı günü gerçekleşecek ‘Geçmişten Günümüze Mehter Müziği’ konserinde, Cumhuriyet öncesinden bilinen mehter müziği ve daha önce duyulmamış, hiçbir mehter tarafından icra edilmemiş mehter müzikleri harmanlanarak icra edilecek.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ// 23 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.30 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle ve Serdar Biliş’in yönetiminde sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak 23 Ocak’ta Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciler ile buluşuyor.

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VAKT-İ SEHER// İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU// 24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// AKM TİYATRO SALONU

‘Vakti Seher’ konseri, 24 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Topluluğu tarafından gerçekleşecek. Bu konserde seher vakti için bestelenmiş şarkı, türkü, tasavvufi türküler, nefesler ve enstrümantal eserler icrâ edilecek.

ANADOLU ATEŞİ KIVILCIM ÇOCUK MÜZİKALİ // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 18.00 // AKM TİYATRO SALONU

Anadolu Ateşi “Kıvılcım” çocuk grubu gösterisi, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek.

İZAHLI MÜZİK SAATİ ‘GÜL’İZAR’ // CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 19.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun yeni sezonda başlattığı İzahlı Müzik Saati’nin 25 Ocak bölümünde Gül’izâr makamı konu ediliyor. Makama ait repertuvarın önemli örneklerinin seslendirileceği konser, Türk müziği öğrenenlere ve musiki meraklılarına ciddi bir uygulama imkânı sunuyor. Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yönetiminde ve Hüseyin Kıyak tarafından sunulacak bu etkinlikte, izleyicilerinde katılımıyla interaktif bir sahne deneyimi oluşturulacak.

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TOZ// 26 OCAK 2024 CUMA 19.00 ve 21.00// AKM TİYATRO SALONU

‘Toz’ adlı tiyatro oyunu, 26 Ocak’ta saat 19.00 ve 21.00’de aynı gün iki kez AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Oyun, büyük şehrin sokaklarında büyüyen Handan’ın çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak.

NEW YEAR CONCERT// KAHVE KONSERLERİ// 27 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

AKM Kahve Konserleri ödüllü sanatçıları ağırlıyor. Simay Yılmaz ve Aykut Yılmaz’ın sevgi temalı şarkıları sergileyeceği ‘Yeni Yıl Konseri’nde, sanatçılara piyanist Senay Yılmaz ve Naile Ilgaz eşlik ediyor. 27 Ocak’ta müzik severler ile Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de buluşuyor.

HAYAL // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 28 OCAK 2024 PAZAR 11.00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00’de AKM Tiyatro Salonunda ‘Hayal’ adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Çocuklara hayal gücünü kullanma ve hedeflerine ulaşma konularında ilham veren Çağrı Kökten’in yazıp yönettiği oyun ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi katılımıyla seyirciyle buluşacak.

ŞAKŞAKÇILAR // 29 OCAK 2024 PAZARTESİ 20:00 // AKM TİYATRO SALONU

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’, AKM Tiyatro Salonunda sahneleniyor. 1895 yılı Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar’ın hikayesini anlatıyor.

USTALARDAN İZLER II // İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU // 31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00// AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Ustalardan İzler II’ konseri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda... 70'ler ve 80'ler Türk Pop müziğinin en güzel şarkıları, Bora Kayalar yönetiminde, Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan solistliğindeseyirciyle buluşuyor.

BELLEĞİN İZİ ÇATALHÖYÜK SERGİSİ // AKM GALERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Belleğin İzi/Çatalhöyük Kazı’ sergisi, Türkiye'nin zengin arkeolojik mirasını çağdaş sanatla birleştirerek, izleyicilere geçmişin izlerini modern bir perspektifle deneyimleme fırsatı sunuyor. Siret Uyanık’ın küratörlüğünü yaptığı sergide resim, heykel, seramik ve enstalasyon gibi farklı sanat formları kullanılarak geçmişin izleri çağdaş bir dile çevriliyor. AKM Fuaye Galeride 19 Aralık’ta açılışı yapılan Belleğin İzi Çatalhöyük sergisi, 7 Ocak’a kadar saat 10.00-19.00 arasında görülebilir.