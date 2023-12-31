Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM’de muhteşem yeni yıl konseri

        AKM’de muhteşem yeni yıl konseri

        Şef Howard Griffiths yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen Yeni Yıl Konserinde dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKM'de muhteşem yeni yıl konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin kültür ve sanat merkezi AKM’de yeni yıl, birbirinden özel konserlerle karşılanıyor. Önceki akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Howard Griffiths yönetiminde, Fransız solist Lucienne Renaudin Vary’nin trompet performansıyla sahnedeydi. AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen İDSO Yeni Yıl Konser programı, ‘Maestro’ filmiyle gündeme gelen Leonard Bernstein’in ‘Candide Uvertürü’ ile başladı.

        Konserde Leonard Bernstein’in yanı sıra, Johann Nepomuk Hummel’ın ‘Trompet Konçertosu’, Gioachino Rossini’nin ‘La Danza’, Astor Piazzolla’nın ‘Ave Maria’ ve ‘Libertango’, Arturo Marquez’in ‘Danzon 2’ eserleri de yer aldı.

        Özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkan şef Howard Griffiths yönetimindeki İDSO Yeni Yıl Konseri Maurice Ravel’in başyapıtı ‘Bolero’ ile sona erdi.

        AKM’de bir yeni yıl konseri de İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. Konser programında; Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosunun şefi ise Volkan Akkoç olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AKM
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #müzik
        #yeni yıl
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de