Almeria - Sporting Gijon maçı rakamları

İspanya 2.Lig maçında Almeria ile Sporting Gijon, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Almeria 14 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sporting Gijon 14 puanda ve 10. sırada. Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Gijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Almeria galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.60, Sporting Gijon galibiyet oranı 3.20. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor.

Almeria önceki hafta Lugo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sporting Gijon ise Cordoba maçında 3-0 yenildi.

Almeria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Almeria, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Sporting Gijon, dış sahada 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Gijon 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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