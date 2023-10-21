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        Haberler Kültür-Sanat Resim Altan Çelem’in 'Yayın Akışı' sergisi açıldı

        'Yayın Akışı' sergisi açıldı

        Altan Çelem'in, yayın akışını sağlayan bir öğe olan televizyonu, aslında akmayan bir zamanın metaforu olarak izleyicilerin karşısına çıkardığı yeni kişisel sergisi 'Yayın Akışı',12 Kasım'a kadar Brieflyart'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:02
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        'Yayın Akışı' sergisi açıldı
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        Figüratif resmin önde gelen isimlerinden Altan Çelem, sanat yaşamının başlarından beri kente, insan ilişkilerine, insan tiplemelerine odaklanıyor. Sanatçı, resimlerinde gündelik hayattan kesitleri veya çelişkileri kendine özgü bir üslupla sunuyor. Çelem'in yayın akışını sağlayan bir öğe olan televizyonu, aslında akmayan bir zamanın metaforu olarak izleyicilerin karşısına çıkardığı yeni kişisel sergisi 'Yayın Akışı', Brieflyart’ta açıldı.

        'Yayın Akışı' ismi aslında akan bir zamana işaret ediyor gibi algılanmaya müsaitse de Altan Çelem’in bu ismi seçmesinin altında bir ironi yatıyor. Serginin seçkisinde yer alan resimlerin büyük çoğunluğunda bir kanepe üzerine yerleşmiş insanlar, kanepe önünde üzerleri yiyecek dolu bir sehpa ve bir televizyon yer alıyor. Yayın akışını sağlayan bir öğe olan televizyon, sergide aslında akmayan bir zamanın metaforu olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

        Altan Çelem’in 'Günlük'lerinin devamı niteliğindeki bu yeni sergisinde, boyayı katman katman kullanan sanatçı, mekânı ya da insanları kimi zaman silikleştirip kimi zaman belirginleştirirken zamanı her zamankinden daha belirsiz kılıyor.

        Altan Çelem
        Altan Çelem

        An’a tanıklık edip tuvalini bir günlük gibi kullanan Altan Çelem’in “Yayın Akışı” başlıklı sergisi için hazırlanan katalog yazısı ise Prof. Burcu Pelvanoğlu’nun imzasını taşıyor.

        'Yayın Akışı', 12 Kasım 2023’e kadar salı-cumartesi günleri 11.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.

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        #Altan Çelem
        #yayın akışı
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