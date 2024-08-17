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        Haberler Kültür-Sanat Amadeus'u 4 günde 10 bin kişi izledi

        Amadeus'u 4 günde 10 bin kişi izledi

        5 yıldır kapalı gişe sahnelenen Amadeus, Türkiye'nin dört bir yanındaki seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve İzmir'de 'perde' diyecek oyun, 6'ncı sezonuna da 21 Eylül'de Zorlu PSM'de açacak…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 09:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:10
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        Amadeus'u 4 günde 10 bin kişi izledi
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 5 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyununun Anadolu turnesi devam ediyor.

        Geçtiğimiz haftalarda İzmir, Bodrum ve Kuşadası’nda seyirci ile buluşan oyunu 4 günde 10 bin kişi izledi.

        “HER AYRI ŞEHİRDE SEYİRCİYİ SELAMLAMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK”

        5 sezondur Salieri karakteri ile Amadeus’ta seyirciyi selamlayan Selçuk Yöntem, turnenin başarısı için şunları söyledi:

        "5 yıldır devam eden bir yolculuk bizim ki. Anadolu turnesinde de yoğun ilgi bekliyordum. İstanbul’dan sonra başta Ankara olmak üzere, Bodrum, Kuşadası ve İzmir'de de ayakta alkışlandık. Turnemiz devam ediyor. Her ayrı şehirde, sahnede seyirciyi selamlamak benim için büyük bir mutluluk. Bursa'dan Diyarbakır'a kadar sürecek yolculuğumuzda seyirciyle buluşacağımız anları heyecanla bekliyoruz."

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        Şu ana kadar 360 bin kişi izlediği, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan oyunun Eylül ayında Anadolu’daki yeni durakları Bursa ve Antalya olacak.

        Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz’ın dönüşümlü yer aldığı Amadeus ekibi Anadolu turnesini 26 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bitirecek.

        EKİM’DE GAZİANTEP, DİYARBAKIR, İZMİR’DE!

        Bursa ve Antalya’da Eylül aylarında açık havada sahnelenecek olan Amadeus, 6’ncı sezonuna 21 Eylül’de İstanbul’da Zorlu PSM Sahnesi’nde girecek.

        Sonrasında tekrar turneye çıkacak olan oyun ekibi, 7 Ekim’de Diyarbakır’da, 9 Ekim’de Gaziantep’te, 12 Ekim’de Adana’da seyircisiyle buluşacak.

        Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle Amadeus oyunun biletlerine Biletix, Biletinial, Bubilet, Passo ve Biletmio’dan ulaşılabiliyor.

        AMADEUS OYUN PROGRAMI:

        -2 Eylül 2024 /Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa

        -6 Eylül 2024 / Antalya Açıkhava, Antalya

        -21 Eylül 2024 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

        -29 Eylül 2024 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

        -7 Ekim 2024 / Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır

        -9 Ekim 2024 / Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Gaziantep

        -11 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana

        -12 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana

        -26 Ekim 2024 / Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

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